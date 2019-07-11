Оппозиционеры готовы протестовать в случае их недопуска к выборам в Мосгордуму

Решение о том, кому отказать в регистрации, будет чисто политическим, уверены они

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В субботу станет известно, кого из кандидатов от внесистемной оппозиции не допустят к осенним выборам в Мосгордуму (на фото Сергей Троицкий) Андрей Гордеев / Ведомости

В субботу станет известно, кого из кандидатов от внесистемной оппозиции не допустят к осенним выборам в Мосгордуму: к этому дню избиркомы должны завершить проверку подписей, собранных самовыдвиженцами и кандидатами от непарламентских партий. Всего подписи удалось собрать 19 внесистемным кандидатам.

По словам экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, его подписи проверяют по 10 часов, а подписи его главного провластного соперника, телеведущего Романа Бабаяна, – всего два часа: «Один из сборщиков не указал в своих данных район, где он прописан, и на этом основании хотят забраковать 114 его подписей. Муниципального депутата Вадима Коровина, который собирал мне подписи, графолог признал рисовальщиком. Причем о претензиях мы узнаем сами: графологи что-то выписывают, но что – непонятно. Видимо, сейчас на всех оппозиционеров будет составлен формальный документ – необходимое число претензий для отказа в регистрации, – а в мэрии примут политическое решение». До 16 июля отказ можно будет оспорить, а в случае нерегистрации Гудков готов устраивать протесты.