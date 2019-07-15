В ЕСПЧ отправлена первая жалоба на московскую реновацию

Статья опубликована в № 4855 от 16.07.2019 под заголовком: Реновация добралась до Страсбурга

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По федеральному закону включение дома в программу реновации происходит по решению 2/3 жителей, голоса не высказавших свое мнение не учитываются Евгений Разумный / Ведомости

Москвич Александр Эйсман пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на решение столичных властей, включивших в программу реновации дом в Свиблове, где расположена принадлежащая ему квартира. Об этом «Ведомостям» рассказал Григорий Вайпан из Института права и публичной политики, представляющий заявителя. Насколько известно, это первая жалоба на московскую реновацию, отмечает он.

В августе 2017 г. правительство Москвы утвердило программу реновации жилищного фонда и список подпадающих под нее домов. В их числе оказался и дом заявителя. Он утверждает, что такое решение нарушает право на уважение его собственности, гарантированное первой статьей Протокола № 1 к Европейской конвенции о защите прав человека.