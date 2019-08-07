Партия Зеленского назвала имена четырех кандидатов в премьеры Украины

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Кандидатуру премьера на утверждение Рады вносит президент по предложению правящей коалиции Gleb Garanich / REUTERS

Победившая на выборах в Верховную раду партия «Слуга народа» предлагает на пост премьера Украины четырех кандидатов, сообщил «Радио НТВ» будущий лидер партийной фракции Давид Арахамия. Это глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев, директор по развитию бизнеса той же компании Юрий Витренко, замруководителя офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук и заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован. Кандидатуру премьера на утверждение Рады вносит президент по предложению правящей коалиции.

Сразу после выборов 21 июля, на которых партия Владимира Зеленского получила 254 из 450 мандатов, президент заявил, что будущий премьер должен быть «гуру экономики» и способен брать на себя большую ответственность. Зеленский также подчеркнул, что это должен быть «абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьером, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции».