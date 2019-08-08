Так говорил Путин
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16 августа 1999 г.
Заседание Госдумы, на котором Владимира Путина утверждали премьером.
Ответ на выступление лидера «Яблока» Григория Явлинского, который оговорился и назвал Путина Владимиром Владимировичем Степашиным:
«У меня будет очень короткое заключительное слово. Честно говоря, я не ожидал его получить, но просил. Я хотел бы вас поблагодарить, поблагодарить всех, без исключения: и Григория Алексеевича Зюганова, и других лидеров фракций...»
24 сентября 1999 г.
Пресс-конференция в Астане:
«Российские самолеты наносят и будут наносить удары в Чечне исключительно по базам террористов, и это будет продолжаться, где бы террористы ни находились. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту – в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно».
25 февраля 2000 г.
Открытое письмо Путина к российским избирателям:
«Демократия – это диктатура закона, а не тех, кто по должности обязан этот закон отстаивать. Думаю, нелишне напомнить: суд выносит решения именем Российской Федерации и обязан этому высокому имени соответствовать. Милиция и прокуратура должны служить закону, а не пытаться "приватизировать" данные им полномочия с пользой для себя. Их прямая и единственная задача – защита людей, а не ложных представлений о чести мундира и своих ведомственных интересов».
8 сентября 2000 г.
Интервью ведущему CNN Ларри Кингу.
Ответ на вопрос о том, что случилось с АПЛ «Курск»:
«Она утонула».
12 ноября 2002 г.
Пресс-конференция в Брюсселе:
«Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти даже на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты и по этому вопросу. Я порекомендую им сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло».
4 ноября 2003 г.
Интервью итальянской газете Corriere della Sera.
О деле ЮКОСа:
«Надо исполнять закон всегда, а не только тогда, когда схватили за одно место».
23 декабря 2004 г.
Большая пресс-конференция Путина.
О ситуации со свободой СМИ:
«В известном итальянском фильме есть такая фраза – "настоящий мужчина должен всегда пытаться, а настоящая женщина должна сопротивляться».
27 марта 2006 г.
Встреча с членами правительства.
Ответ министру экономического развития и торговли Герману Грефу на слова о том, что уже есть предпосылки для переработки древесины на территории России:
«Надо, чтобы это были такие предпосылки, которые бы стимулировали переработку здесь, на территории России. Мы будем сопли жевать здесь годами? Мы уже сколько говорим на эту тему – с 99-го года? Почти ничего не происходит, только одни разговоры. Все это шуруют туда не переставая, в огромных количествах. И ничего не сделано для того, чтобы стимулировать переработку на территории Российской Федерации, из года в год».
2 июня 2006 г.
Встреча с руководителями информагентств «группы восьми».
Ответ на вопрос, в каком случае Россия будет участвовать в санкциях против Ирана:
«Есть поговорка: если бы у бабушки были определенные половые признаки, она была бы дедушкой. Политика не терпит сослагательного наклонения».
Президент снова цитировал эту поговорку в октябре 2014 г., когда журналист спросил Путина, что будет, если доллар будет стоить дороже 41 руб.:
«У нас, знаете, есть поговорочка, такая грубоватая, про бабушку, про дедушку. Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой. Поэтому что там говорить».
24 июля 2008 г.
Совещание по черной металлургии.
Реакция на информацию, что основной владелец компании «Мечел» Игорь Зюзин заболел:
«В I квартале текущего года компания продавала сырье за границу по ценам в два раз ниже внутренних. А маржа где, в виде налогов для государства? Конечно, болезнь есть болезнь, но я думаю, что Игорь Владимирович должен как можно быстрее поправиться. Иначе к нему доктора придется послать и зачистить все эти проблемы».
1 июня 2009 г.
Заседание президиума правительства.
Обращение к МВД, ФСБ и прокуратуре по поводу нелегального производства в легкой промышленности:
«Что касается контрабанды – отдельная тема. И борьба вроде бы ведется, а чего-то результатов мало. А результат в таких случаях – это посадки в тюрьму. Где посадки?»
5 октября 2009 г.
Селекторное совещание пред началом отопительного сезона.
О просроченных долгах коммунальщиков, которые превышают 158 млрд руб.:
«Дагестанцы – народ не ахти какой богатый и живет непросто, но собираемость по Махачкале – 90 и больше процентов с населения, а деньги поставщикам энергии не поступают своевременно. Возникает сакраментальный вопрос – где деньги, Зин?»
16 декабря 2010 г.
Программа «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение».
Ответ на вопрос зрителя, «чего на самом деле хотят Немцов, Рыжков, Милов и так далее»:
«В свое время они поураганили, в 90-х годах, утащили вместе с Березовскими и теми, кто сейчас находится в местах лишения свободы, о которых мы сегодня вспоминали, немало миллиардов. Их от кормушки оттащили, они поиздержались, хочется вернуться и пополнить свои карманы. Но я думаю, что, если мы позволим им это сделать, они отдельными миллиардами уже не ограничатся, они всю Россию распродадут».
15 декабря 2011 г.
Прямая линия с народом:
«Нужно с уважением относиться ко всем нашим гражданам, даже к тем, которые не воспринимают власть в принципе. Но есть люди, которые имеют паспорт гражданина РФ, но действуют в интересах иностранного государства и на иностранные деньги. С ними тоже будем стараться наладить контакт. Что можно им сказать в таком случае? Идите ко мне, бандерлоги».
25 августа 2011 г.
Интервью чеченскому телевидению.
В честь 60-летия Ахмата Кадырова у Путина взяли интервью, спрашивали в том числе о нынешнем главе республике Рамзане Кадырове, которого премьер-министр назвал хозяйственным:
«Я думал, он только по горам умеет с автоматом шастать, нет. Нет».
12 декабря 2012 г.
Послание президента Федеральному собранию:
«Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп: милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи – дефицит того, что всегда, во все времена исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились».
23 февраля 2012 г.
Митинг в «Лужниках» перед выборами президента:
«Мы не допустим, чтобы кто-нибудь вмешивался в наши внутренние дела, не допустим, чтобы кто-нибудь навязывал нам свою волю, потому что у нас с вами есть своя воля. Она всегда помогала нам во все времена побеждать. Мы с вами – народ-победитель. Это у нас в генах, в нашем генном коде. Это передается у нас из поколения в поколение».
13 февраля 2013 г.
Заседание президентской комиссии по ТЭКу.
Путин устроил выволочку гендиректору «Русгидро» Евгению Доду, обвинив его в нежелании бороться за возврат выведенных из компании денег:
«Вы сейчас понимаете, что говорите, или нет? Официальных предложений (выступить в качестве потерпевшей стороны. – "Ведомости") вам не приходило... Да вы должны зубами там вырывать все эти деньги... Долго что-то вы очень разбираетесь. Миллиард у вас утащили, миллиард, таким образом, ушел на подставные конторы, где по два человека работают, а вы разбираетесь до сих пор и не считаете нужным защищать интересы компании».
24 апреля 2014 г.
Медиафорум в Петербурге:
«Все это (интернет. – «Ведомости») возникло как спецпроект ЦРУ США, так и развивается».
18 марта 2014 г.
Обращение президента к парламенту, регионам и представителям гражданского общества в день присоединения Крыма:
«Некоторые западные политики уже стращают нас не только санкциями, но и перспективой обострения внутренних проблем. Хотелось бы знать, что они имеют в виду: действия некоей пятой колонны – разного рода «национал-предателей» или рассчитывают, что смогут ухудшить социально-экономическое положение России и тем самым спровоцировать недовольство людей?»
4 февраля 2015 г.
Встреча с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
Путин призвал Сечина руководствоваться интересами государства, а не только компании при строительстве НПЗ завода на Дальнем Востоке:
«Когда вы работали в правительстве, вы были за налоговый маневр, как только в компанию перешли – против. Где настоящий Сечин – до или после?»
1 марта 2018 г.
Путин закончил послание Федеральном собранию, рассказывая о перспективных разработках оборонно-промышленного комплекса:
«Нас никто не слушал. Послушайте сейчас».
10 марта 2018 г.
Интервью NBC:
«У нас две тысячи сотрудников администрации. Неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?»