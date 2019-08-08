Политика / Власть

Так говорил Путин

«Она утонула», «прислать доктора», «духовные скрепы»

16 августа 1999 г.

Заседание Госдумы, на котором Владимира Путина утверждали премьером.

Ответ на выступление лидера «Яблока» Григория Явлинского, который оговорился и назвал Путина Владимиром Владимировичем Степашиным:

«У меня будет очень короткое заключительное слово. Честно говоря, я не ожидал его получить, но просил. Я хотел бы вас поблагодарить, поблагодарить всех, без исключения: и Григория Алексеевича Зюганова, и других лидеров фракций...»

24 сентября 1999 г.

Пресс-конференция в Астане:

«Российские самолеты наносят и будут наносить удары в Чечне исключительно по базам террористов, и это будет продолжаться, где бы террористы ни находились. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту – в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно».

25 февраля 2000 г.

Открытое письмо Путина к российским избирателям:

«Демократия – это диктатура закона, а не тех, кто по должности обязан этот закон отстаивать. Думаю, нелишне напомнить: суд выносит решения именем Российской Федерации и обязан этому высокому имени соответствовать. Милиция и прокуратура должны служить закону, а не пытаться "приватизировать" данные им полномочия с пользой для себя. Их прямая и единственная задача – защита людей, а не ложных представлений о чести мундира и своих ведомственных интересов».

8 сентября 2000 г.

Интервью ведущему CNN Ларри Кингу.

Ответ на вопрос о том, что случилось с АПЛ «Курск»:

«Она утонула».

12 ноября 2002 г.

Пресс-конференция в Брюсселе:

«Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти даже на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты и по этому вопросу. Я порекомендую им сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло».

4 ноября 2003 г.

Интервью итальянской газете Corriere della Sera.

О деле ЮКОСа:

«Надо исполнять закон всегда, а не только тогда, когда схватили за одно место».

23 декабря 2004 г.

Большая пресс-конференция Путина.

О ситуации со свободой СМИ:

«В известном итальянском фильме есть такая фраза – "настоящий мужчина должен всегда пытаться, а настоящая женщина должна сопротивляться».

27 марта 2006 г.

Встреча с членами правительства.

Ответ министру экономического развития и торговли Герману Грефу на слова о том, что уже есть предпосылки для переработки древесины на территории России:

«Надо, чтобы это были такие предпосылки, которые бы стимулировали переработку здесь, на территории России. Мы будем сопли жевать здесь годами? Мы уже сколько говорим на эту тему – с 99-го года? Почти ничего не происходит, только одни разговоры. Все это шуруют туда не переставая, в огромных количествах. И ничего не сделано для того, чтобы стимулировать переработку на территории Российской Федерации, из года в год».

2 июня 2006 г.

Встреча с руководителями информагентств «группы восьми».

Ответ на вопрос, в каком случае Россия будет участвовать в санкциях против Ирана:

«Есть поговорка: если бы у бабушки были определенные половые признаки, она была бы дедушкой. Политика не терпит сослагательного наклонения».

Президент снова цитировал эту поговорку в октябре 2014 г., когда журналист спросил Путина, что будет, если доллар будет стоить дороже 41 руб.:

«У нас, знаете, есть поговорочка, такая грубоватая, про бабушку, про дедушку. Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой. Поэтому что там говорить».

24 июля 2008 г.

Совещание по черной металлургии.

Реакция на информацию, что основной владелец компании «Мечел» Игорь Зюзин заболел:

«В I квартале текущего года компания продавала сырье за границу по ценам в два раз ниже внутренних. А маржа где, в виде налогов для государства? Конечно, болезнь есть болезнь, но я думаю, что Игорь Владимирович должен как можно быстрее поправиться. Иначе к нему доктора придется послать и зачистить все эти проблемы».

1 июня 2009 г.

Заседание президиума правительства.

Обращение к МВД, ФСБ и прокуратуре по поводу нелегального производства в легкой промышленности:

«Что касается контрабанды – отдельная тема. И борьба вроде бы ведется, а чего-то результатов мало. А результат в таких случаях – это посадки в тюрьму. Где посадки?»

5 октября 2009 г.

Селекторное совещание пред началом отопительного сезона.

О просроченных долгах коммунальщиков, которые превышают 158 млрд руб.:

«Дагестанцы – народ не ахти какой богатый и живет непросто, но собираемость по Махачкале – 90 и больше процентов с населения, а деньги поставщикам энергии не поступают своевременно. Возникает сакраментальный вопрос – где деньги, Зин?»

16 декабря 2010 г.

Программа «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение».

Ответ на вопрос зрителя, «чего на самом деле хотят Немцов, Рыжков, Милов и так далее»:

«В свое время они поураганили, в 90-х годах, утащили вместе с Березовскими и теми, кто сейчас находится в местах лишения свободы, о которых мы сегодня вспоминали, немало миллиардов. Их от кормушки оттащили, они поиздержались, хочется вернуться и пополнить свои карманы. Но я думаю, что, если мы позволим им это сделать, они отдельными миллиардами уже не ограничатся, они всю Россию распродадут».

15 декабря 2011 г.

Прямая линия с народом:

«Нужно с уважением относиться ко всем нашим гражданам, даже к тем, которые не воспринимают власть в принципе. Но есть люди, которые имеют паспорт гражданина РФ, но действуют в интересах иностранного государства и на иностранные деньги. С ними тоже будем стараться наладить контакт. Что можно им сказать в таком случае? Идите ко мне, бандерлоги».

25 августа 2011 г.

Интервью чеченскому телевидению.

В честь 60-летия Ахмата Кадырова у Путина взяли интервью, спрашивали в том числе о нынешнем главе республике Рамзане Кадырове, которого премьер-министр назвал хозяйственным:

«Я думал, он только по горам умеет с автоматом шастать, нет. Нет».

12 декабря 2012 г.

Послание президента Федеральному собранию:

«Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп: милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи – дефицит того, что всегда, во все времена исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились».

23 февраля 2012 г.

Митинг в «Лужниках» перед выборами президента:

«Мы не допустим, чтобы кто-нибудь вмешивался в наши внутренние дела, не допустим, чтобы кто-нибудь навязывал нам свою волю, потому что у нас с вами есть своя воля. Она всегда помогала нам во все времена побеждать. Мы с вами – народ-победитель. Это у нас в генах, в нашем генном коде. Это передается у нас из поколения в поколение».

13 февраля 2013 г.

Заседание президентской комиссии по ТЭКу.

Путин устроил выволочку гендиректору «Русгидро» Евгению Доду, обвинив его в нежелании бороться за возврат выведенных из компании денег:

«Вы сейчас понимаете, что говорите, или нет? Официальных предложений (выступить в качестве потерпевшей стороны. – "Ведомости") вам не приходило... Да вы должны зубами там вырывать все эти деньги... Долго что-то вы очень разбираетесь. Миллиард у вас утащили, миллиард, таким образом, ушел на подставные конторы, где по два человека работают, а вы разбираетесь до сих пор и не считаете нужным защищать интересы компании».

24 апреля 2014 г.

Медиафорум в Петербурге:

«Все это (интернет. – «Ведомости») возникло как спецпроект ЦРУ США, так и развивается».

18 марта 2014 г.

Обращение президента к парламенту, регионам и представителям гражданского общества в день присоединения Крыма:

«Некоторые западные политики уже стращают нас не только санкциями, но и перспективой обострения внутренних проблем. Хотелось бы знать, что они имеют в виду: действия некоей пятой колонны – разного рода «национал-предателей» или рассчитывают, что смогут ухудшить социально-экономическое положение России и тем самым спровоцировать недовольство людей?»

4 февраля 2015 г.

Встреча с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Путин призвал Сечина руководствоваться интересами государства, а не только компании при строительстве НПЗ завода на Дальнем Востоке:

«Когда вы работали в правительстве, вы были за налоговый маневр, как только в компанию перешли – против. Где настоящий Сечин – до или после?»

1 марта 2018 г.

Путин закончил послание Федеральном собранию, рассказывая о перспективных разработках оборонно-промышленного комплекса:

«Нас никто не слушал. Послушайте сейчас».

10 марта 2018 г.

Интервью NBC:

«У нас две тысячи сотрудников администрации. Неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?»

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