Так говорил Путин

Интервью Ларри Кингу осталось одним из самых известных за все время правления Путина Владимир Родионов, Сергей Величкин / ТАСС

16 августа 1999 г.

Заседание Госдумы, на котором Владимира Путина утверждали премьером.

Ответ на выступление лидера «Яблока» Григория Явлинского, который оговорился и назвал Путина Владимиром Владимировичем Степашиным:

«У меня будет очень короткое заключительное слово. Честно говоря, я не ожидал его получить, но просил. Я хотел бы вас поблагодарить, поблагодарить всех, без исключения: и Григория Алексеевича Зюганова, и других лидеров фракций...»

24 сентября 1999 г.

Пресс-конференция в Астане:

«Российские самолеты наносят и будут наносить удары в Чечне исключительно по базам террористов, и это будет продолжаться, где бы террористы ни находились. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту – в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно».

25 февраля 2000 г.

Открытое письмо Путина к российским избирателям:

«Демократия – это диктатура закона, а не тех, кто по должности обязан этот закон отстаивать. Думаю, нелишне напомнить: суд выносит решения именем Российской Федерации и обязан этому высокому имени соответствовать. Милиция и прокуратура должны служить закону, а не пытаться "приватизировать" данные им полномочия с пользой для себя. Их прямая и единственная задача – защита людей, а не ложных представлений о чести мундира и своих ведомственных интересов».

8 сентября 2000 г.

Интервью ведущему CNN Ларри Кингу.

Ответ на вопрос о том, что случилось с АПЛ «Курск»:

«Она утонула».

12 ноября 2002 г.

Пресс-конференция в Брюсселе:

«Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти даже на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты и по этому вопросу. Я порекомендую им сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло».

4 ноября 2003 г.

Интервью итальянской газете Corriere della Sera.

О деле ЮКОСа:

«Надо исполнять закон всегда, а не только тогда, когда схватили за одно место».

23 декабря 2004 г.

Большая пресс-конференция Путина.

О ситуации со свободой СМИ:

«В известном итальянском фильме есть такая фраза – "настоящий мужчина должен всегда пытаться, а настоящая женщина должна сопротивляться».

27 марта 2006 г.

Встреча с членами правительства.

Ответ министру экономического развития и торговли Герману Грефу на слова о том, что уже есть предпосылки для переработки древесины на территории России:

«Надо, чтобы это были такие предпосылки, которые бы стимулировали переработку здесь, на территории России. Мы будем сопли жевать здесь годами? Мы уже сколько говорим на эту тему – с 99-го года? Почти ничего не происходит, только одни разговоры. Все это шуруют туда не переставая, в огромных количествах. И ничего не сделано для того, чтобы стимулировать переработку на территории Российской Федерации, из года в год».

2 июня 2006 г.

Встреча с руководителями информагентств «группы восьми».

Ответ на вопрос, в каком случае Россия будет участвовать в санкциях против Ирана:

«Есть поговорка: если бы у бабушки были определенные половые признаки, она была бы дедушкой. Политика не терпит сослагательного наклонения».

Президент снова цитировал эту поговорку в октябре 2014 г., когда журналист спросил Путина, что будет, если доллар будет стоить дороже 41 руб.:

«У нас, знаете, есть поговорочка, такая грубоватая, про бабушку, про дедушку. Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой. Поэтому что там говорить».

24 июля 2008 г.

Совещание по черной металлургии.

Реакция на информацию, что основной владелец компании «Мечел» Игорь Зюзин заболел:

«В I квартале текущего года компания продавала сырье за границу по ценам в два раз ниже внутренних. А маржа где, в виде налогов для государства? Конечно, болезнь есть болезнь, но я думаю, что Игорь Владимирович должен как можно быстрее поправиться. Иначе к нему доктора придется послать и зачистить все эти проблемы».

Андрей Гордеев / Ведомости

1 июня 2009 г.

Заседание президиума правительства.

Обращение к МВД, ФСБ и прокуратуре по поводу нелегального производства в легкой промышленности:

«Что касается контрабанды – отдельная тема. И борьба вроде бы ведется, а чего-то результатов мало. А результат в таких случаях – это посадки в тюрьму. Где посадки?»

5 октября 2009 г.

Селекторное совещание пред началом отопительного сезона.

О просроченных долгах коммунальщиков, которые превышают 158 млрд руб.:

«Дагестанцы – народ не ахти какой богатый и живет непросто, но собираемость по Махачкале – 90 и больше процентов с населения, а деньги поставщикам энергии не поступают своевременно. Возникает сакраментальный вопрос – где деньги, Зин?»

16 декабря 2010 г.

Программа «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение».

Ответ на вопрос зрителя, «чего на самом деле хотят Немцов, Рыжков, Милов и так далее»:

«В свое время они поураганили, в 90-х годах, утащили вместе с Березовскими и теми, кто сейчас находится в местах лишения свободы, о которых мы сегодня вспоминали, немало миллиардов. Их от кормушки оттащили, они поиздержались, хочется вернуться и пополнить свои карманы. Но я думаю, что, если мы позволим им это сделать, они отдельными миллиардами уже не ограничатся, они всю Россию распродадут».

15 декабря 2011 г.

Прямая линия с народом:

«Нужно с уважением относиться ко всем нашим гражданам, даже к тем, которые не воспринимают власть в принципе. Но есть люди, которые имеют паспорт гражданина РФ, но действуют в интересах иностранного государства и на иностранные деньги. С ними тоже будем стараться наладить контакт. Что можно им сказать в таком случае? Идите ко мне, бандерлоги».

25 августа 2011 г.

Интервью чеченскому телевидению.

В честь 60-летия Ахмата Кадырова у Путина взяли интервью, спрашивали в том числе о нынешнем главе республике Рамзане Кадырове, которого премьер-министр назвал хозяйственным:

«Я думал, он только по горам умеет с автоматом шастать, нет. Нет».

12 декабря 2012 г.

Послание президента Федеральному собранию:

«Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп: милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи – дефицит того, что всегда, во все времена исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились».

23 февраля 2012 г.

Митинг в «Лужниках» перед выборами президента:

«Мы не допустим, чтобы кто-нибудь вмешивался в наши внутренние дела, не допустим, чтобы кто-нибудь навязывал нам свою волю, потому что у нас с вами есть своя воля. Она всегда помогала нам во все времена побеждать. Мы с вами – народ-победитель. Это у нас в генах, в нашем генном коде. Это передается у нас из поколения в поколение».

13 февраля 2013 г.

Заседание президентской комиссии по ТЭКу.

Путин устроил выволочку гендиректору «Русгидро» Евгению Доду, обвинив его в нежелании бороться за возврат выведенных из компании денег:

«Вы сейчас понимаете, что говорите, или нет? Официальных предложений (выступить в качестве потерпевшей стороны. – "Ведомости") вам не приходило... Да вы должны зубами там вырывать все эти деньги... Долго что-то вы очень разбираетесь. Миллиард у вас утащили, миллиард, таким образом, ушел на подставные конторы, где по два человека работают, а вы разбираетесь до сих пор и не считаете нужным защищать интересы компании».

24 апреля 2014 г.

Медиафорум в Петербурге:

«Все это (интернет. – «Ведомости») возникло как спецпроект ЦРУ США, так и развивается».

18 марта 2014 г.

Обращение президента к парламенту, регионам и представителям гражданского общества в день присоединения Крыма:

«Некоторые западные политики уже стращают нас не только санкциями, но и перспективой обострения внутренних проблем. Хотелось бы знать, что они имеют в виду: действия некоей пятой колонны – разного рода «национал-предателей» или рассчитывают, что смогут ухудшить социально-экономическое положение России и тем самым спровоцировать недовольство людей?»

Сергей Портер / Ведомости

4 февраля 2015 г.

Встреча с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Путин призвал Сечина руководствоваться интересами государства, а не только компании при строительстве НПЗ завода на Дальнем Востоке:

«Когда вы работали в правительстве, вы были за налоговый маневр, как только в компанию перешли – против. Где настоящий Сечин – до или после?»

Михаил Климентьев / ТАСС

1 марта 2018 г.

Путин закончил послание Федеральном собранию, рассказывая о перспективных разработках оборонно-промышленного комплекса:

«Нас никто не слушал. Послушайте сейчас».

10 марта 2018 г.

Интервью NBC:

«У нас две тысячи сотрудников администрации. Неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?»