Политика / Власть
Статья опубликована в № 4878 от 16.08.2019 под заголовком: Горбунов нужен Москве

Отставки председателя Мосгоризбиркома до выборов в Мосгордуму не будет

Этот вопрос, вероятно, встанет после выборов, но уходу Горбунова может помешать давление оппозиции

Председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Валентин Горбунов останется на своем посту до окончания кампании по выборам в Мосгордуму (пройдут 8 сентября). Об этом рассказали «Ведомостям» человек, близкий к Центризбиркому, и собеседник в КПРФ. Но его отставка возможна после окончания кампании, не исключает один из собеседников, близких к мэрии.

По словам коммуниста, в прошлую пятницу лидер КПРФ Геннадий Зюганов встречался с мэром Москвы Сергеем Собяниным. На встрече обсуждался вопрос об уходе Горбунова, и Собянин, по словам собеседника, сказал, что до выборов отставки главы горизбиркома не будет. Человек, близкий к мэрии, не исключает, что отставка может произойти после выборов, но другой близкий к мэрии собеседник эту информацию опровергает. Наконец, еще один человек, близкий к мэрии, говорит, что отставка Горбунова в скором времени после выборов маловероятна с учетом давления оппозиционеров, требующих ухода председателя МГИК. «Как только начинается давление, никто не пойдет на поводу [у оппозиции]», – объясняет собеседник.

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