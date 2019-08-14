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Зюганов призвал отправить в отставку председателя Мосгоризбиркома

Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов призвал главу Центризбиркома Эллу Памфилову снять с должности председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, передает «Интерфакс». Зюганов отметил, что лично обсуждал с Памфиловой вопрос об отставке Горбунова, который «изжил себя полностью». Однако она пока не спешит выразить Горбунову недоверие.

«Сидит 26 лет – и каждый раз натыкаемся на одни и те же грабли», – заявил Зюганов. По его мнению, если бы Горбунов и члены комиссии ответственно отнеслись к работе, члены партии «Коммунисты России» не оказались бы среди зарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Зюганов полагает, что члены этой партии не могли честно собрать 5000–6000 подписей в свою поддержку.

Памфилова 7 августа провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ, которые потребовали отставки главы Валентина Горбунова. Она призналась, что у ЦИК давно есть претензии к работе Мосгоризбиркома, но пояснила, что не может прямым указанием отправить в отставку Горбунова. «Мы можем выразить недоверие», – говорила она, подчеркивая, что в любом случае вопрос о замене руководства комиссии будет решен только после выборов в Мосгордуму, которые пройдут в сентябре.

Памфилова говорила, что Горбунов осведомлен о ее оценке его работы. Вопрос об отставке Горбунова обсуждался Памфиловой с мэром города Сергеем Собяниным полтора года назад, но тогда он не поддержал эту идею. «Но всему приходит конец. 26 лет – более чем достаточно», – отмечала Памфилова. По мнению председателя ЦИК, действиями Горбунова «была на пустом месте создана проблема, которая сейчас бьет по стране».

Кампания по выборам депутатов Мосгордумы сопровождается протестами из-за действий окружных избиркомов, которые отказали в регистрации кандидатами в Мосгордуму многим оппозиционным кандидатам. Оппозиционеры пытались оспорить отказы в регистрации, но Мосгоризбирком не удовлетворил их жалобы. Восстановления права баллотироваться через суд добился только член партии «Яблоко Сергей Митрохин.

В Москве сразу несколько суббот подряд прошли митинги за допуск всех независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму: 20 июля, 27 июля, 3 августа и 10 августа. Больше всего собрала последняя акция – около 50 000 человек (данные «Белого счетчика»). Все митинги, кроме первого, заканчивались разгоном протестующих полицией и жесткими задержаниями. По итогам акции 27 июля заведено уголовное дело о массовых беспорядках.

Как проходят митинги в Москве