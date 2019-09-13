Новым главой исполкома Народного фронта стал Михаил Кузнецов Евгений Разумный / Ведомости

Центральный штаб Общероссийского народного фронта (ОНФ) проголосовал за кандидатуру нового руководителя исполкома. Им стал вице-губернатор, руководитель администрации губернатора Московской области Михаил Кузнецов. Заседание центрального штаба ОНФ состоялось в пятницу вечером. Пост руководителя исполкома ОНФ оказался вакантен в июле, когда занимавший его семь месяцев Михаил Развожаев был назначен врио губернатора Севастополя.

Кузнецов сказал новым соратникам, что работал в Московской области шесть лет и это были лучшие годы его жизни. По его словам, он сделает все, чтобы все проекты ОНФ были продолжены.

Кузнецову 40 лет, он член «Единой России», где начал карьеру с поста замруководителя департамента региональной работы. Там он работал с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, руководившим центральным исполкомом партии. С 2011 по 2013 г. Кузнецов был начальником департамента по вопросам внутренней политики аппарата полпреда в Центральном федеральном округе (ЦФО): сначала – при полпреде Олеге Говоруне, а потом – при Александре Беглове, ныне губернаторе Санкт-Петербурга. При этом с 2012 г. Кузнецов работал вместе с нынешним начальником управления президента по внутренней политике Андреем Яриным, который тогда был заместителем полпреда в ЦФО.

С 2013 г. Кузнецов работал в Московской области, где был сначала зампредом правительства, с 2015 г. – главой администрации губернатора, а с сентября 2018 г. совмещал посты вице-губернатора и руководителя администрации.

Бывший глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов сказал на заседании ЦШ, что он хорошо знаком с Кузнецовым. «Репутация среди коллег во власти как хорошего политического администратора, продвинутого технолога. В общем, профессионал», – сказал Анисимов. Анисимов работал в ОНФ до конца 2018 г. С декабря 2018 г. Анисимов занимает пост заместителя полпреда президента в Центральном федеральном округе.

Сопредседатель ОНФ Елена Шмелева сказала, что с опытом Кузнецова работу движения можно вывести на новый уровень. По словам сопредседателя ОНФ Алексея Комиссарова, «Кузнецов сильный и успешный управленец». Они пересекались в программе высшего кадрового резерва, где сейчас обучается Кузнецов. Комиссаров возглавляет Высшую школу государственного управления РАНХиГС. «Мы его рассматриваем не как временную кандидатуру, а как постоянного руководителя исполкома», – сказал Комиссаров.

Другой сопредседатель ОНФ Леонид Рошаль отметил, что назначение Развожаева врио главы Севастополя для ОНФ было неожиданным. Кузнецов, по его словам, прекрасный организатор: «Первые контакты и разговоры с ним показывают, что он сможет сделать работу ОНФ еще более важной».

Контроль по исполнению поручений президента и нацпроектов должен продолжаться, заявил Кузнецов журналистам. «Есть золотой принцип: приходя в новое место, никого не трогать. Часть людей работает в исполкоме с основания, возможно, [потребуется] усилить его новыми людьми», – сказал Кузнецов. Он рассчитывает работать руководителем исполкома максимально длительный период. «Нечестно рассматривать это как некую ступень [в карьере]», – добавил он.