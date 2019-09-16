В Израиле пройдут вторые за пять месяцев парламентские выборы

Премьер заручился и поддержкой Вашингтона Oded Balilty / AP Photo

Во вторник в Израиле пройдут повторные выборы в кнессет (парламент). В ходе избирательной кампании премьер-министр Биньямин Нетаньяху сделал все для повышения рейтинга своей партии «Ликуд»: провел встречу с Владимиром Путиным, обсудил с президентом США Дональдом Трампом заключение договора об обороне между США и Израилем и даже пообещал в случае победы аннексировать долину реки Иордан. Тем не менее коррупционные скандалы и популярность главного конкурента – бывшего начальника генштаба Бени Ганца и его блока «Кахоль-Лаван» могут помешать Нетаньяху в пятый раз занять пост премьера.

Кнессет состоит из 120 депутатов, избираемых по пропорциональной системе раз в четыре года. Проходной барьер достаточно низкий (3,25% голосов), поэтому чаще всего в состав кнессета входит более 10 партий, но ни одна из них не имеет абсолютного большинства. По итогам выборов в апреле этого года и «Ликуд», и «Кахоль-Лаван» получили по 35 мест. Формирование коалиционного правительства было поручено Нетаньяху, однако впервые в истории Израиля межпартийные переговоры не привели к созданию коалиции. Поэтому «Ликуд» инициировал самороспуск кнессета, и это решение поддержало большинство депутатов.

Согласно последним опросам, партии «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» могут снова получить одинаковое количество мест либо одна из них одержит победу с минимальным отрывом. Так, по подсчетам газеты Israel Hayom, партия премьера получит 33 мандата, а блок Ганца – 31. По данным новостного портала Walla!, «Ликуду» достанется 32 места – на одно меньше, чем «Кахоль-Лавану». В таком случае переговоры по созданию коалиции снова могут зайти в тупик.

В апреле Нетаньяху не удалось сформировать коалицию из-за позиции правой партии «Наш дом Израиль» экс-министра обороны Авигдора Либермана. Он отказался вступать в коалицию, если в ней будут присутствовать религиозные партии: по мнению Либермана, воинская повинность должна распространяться и на ультраортодоксальных евреев. Религиозные партии, в свою очередь, категорически против таких изменений. Пытаясь оттянуть часть этого электората у Либермана, Нетаньяху на встрече с Путиным на прошлой неделе пообещал, в частности, разрешить кризис с пенсиями живущих в Израиле советских ветеранов.

Премьер заручился и поддержкой Вашингтона: в субботу он обсудил с Трампом договор об обороне между Израилем и США. Нетаньяху также поддерживает инициативу Трампа по урегулированию израильско-палестинского конфликта – новую «сделку века». Ее политическую часть Вашингтон намерен объявить после израильских выборов. Она может предусматривать создание государства палестинцев в Газе и на половине территории Западного берега, пишут американские СМИ. При этом Палестина может быть лишена всех прав на Иерусалим, который будет целиком признан столицей Государства Израиль.