ЦИК предложит Кремлю изменить закон после скандалов с выборами в Петербурге

Валерий Шарифулин / ТАСС

Центризбирком признал неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии на муниципальных выборах в городе. ЦИК поручил ей рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения на выборах – «вплоть до инициирования вопроса о расформировании отдельных избирательных комиссий».

По мнению председателя ЦИК Эллы Памфиловой, действующему председателю городской комиссии Виктору Миненко следовало бы уйти в отставку, хотя проблемы это не решает: требуется обновление всей системы. Сам Миненко дал понять, что уходить в отставку не собирается: «Мы серьезно поработаем и сделаем выводы каждый сам по себе и комиссией в целом».

Выводы могут быть сделаны на другом уровне. По итогам петербургской муниципальной кампании ЦИК намерен направить в кремлевскую рабочую группу по вопросам совершенствования избирательного законодательства (возглавляет первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко) предложения о признании Центризбиркома вышестоящей комиссией по отношению ко всем избирательным комиссиям, включая муниципальные. Это даст ему возможность самостоятельно отменять решения таких комиссий. Среди других предложений ЦИК: обязательное согласование кандидатуры председателя муниципальной комиссии с горизбиркомом.

Как сообщила Памфилова, на Санкт-Петербург пришелся 61% всех жалоб и обращений по муниципальным выборам, поступивших в ЦИК. Из города поступило 1177 обращений, а из всех остальных регионов – 743, подсчитала Памфилова. ЦИК направил 173 обращения по итогам муниципальных выборов в городе правоохранителям, однако реакции пока нет, пожаловалась глава ведомства.

Виктор Миненко объяснил возникающие проблемы высоким уровнем конкуренции на выборах. Из полутора тысяч избранных муниципальных депутатов 995 – от «Единой России», 295 самовыдвиженцев, 108 представителей «Справедливой России», 72 от КПРФ, 31 от ЛДПР. Также избран 81 депутат от «Яблока» и 42 от Партии роста. Всем оппозиционным партиям, кроме ЛДПР, удалось значительно повысить свое представительство в муниципальных собраниях по сравнению с 2014 г., сказал Миненко.

«Избирком стоял исключительно на страже закона», – заверил он. Он не смог сказать, сколько исков по оспариванию результатов голосования рассматривают сейчас суды. В общей сложности горизбирком зафиксировал 36 случаев повторного подсчета голосов, при этом, заявил Миненко, «особых проблем с этим нет». Исключение составили три муниципальных округа, где пришлось изъять мешки с документацией. Они опечатаны, хранятся в горизбиркоме, который готов их выдать по решению суда.

На нарушения во время муниципальной кампании также пожаловалось движение в защиту прав избирателей «Голос». Там призвали Санкт-Петербургскую избирательную комиссию обратиться в суд для признания недействительными результатов выборов депутатов 24 муниципальных образований из-за нарушения при назначении и проведении выборов. К примеру, в 19 муниципалитетах «фактически скрывалась» информация о начале кампании, считают в «Голосе»: нельзя было получить доступ к решениям местных советов о назначении выборов.

По данным ЦИК, в судах сейчас оспариваются итоги муниципальных выборов не менее чем в 15 округах, Центризбирком готов поучаствовать в этих процессах. «Были бы у нас полномочия, мы бы в двух десятках ИКМО отменили бы результаты выборов», – заявила Памфилова. Она сама напомнила горизбиркому о нарушениях, зафиксированных на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге: от ограничения доступа в избирательные комиссии до прямого отказа руководством участковых избиркомов (УИК) выполнять решение суда и уклонения от подсчета голосов в помещениях УИК. Она отметила, что ЦИК пришлось применить «беспрецедентное вмешательство». «Да мы от вас не вылезали», – пожаловалась Памфилова. По ее мнению, городская комиссия не смогла сформировать нормальный кадровый состав избирательных комиссий муниципальных образований, хотя формирует 50% от их состава. В результате там оказались те же люди, которые провели беспрецедентные по количеству нарушений выборы в 2014 г. (в 44 из комиссий даже остался старый председатель). ЦИК также обратится в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку бездействию правоохранительных органов Санкт-Петербурга, несмотря на сообщения о нарушениях.

К организации губернаторских выборов в Санкт-Петербурге у ЦИК претензий нет.

Член научно-консультативного совета при ЦИК Аркадий Любарев не помнит, чтобы ранее ЦИК заговаривал о необходимости усиления своих полномочий. Он не уверен, что это поможет: ЦИК хочет что-то сделать вопреки общему нежеланию. Там не ощущали бы столь остро нехватку полномочий, если бы нормально работали судебная система и правоохранительные органы. С другой стороны, есть общий тренд на ограничение независимости муниципалитетов и предложения ЦИК в него вполне вписываются, констатирует Любарев. Эксперты давно говорят о необходимости менять систему формирования избирательных комиссий, напоминает он. Сейчас это замкнутый круг: власть формирует избиркомы так, чтобы они обеспечили ее переизбрание.