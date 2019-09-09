Победы губернаторов в первом же туре стали следствием рекордно низкой конкуренции
Говорить о том, что «протест сдулся», пока не стоит, считают эксперты
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Максим Стулов / Ведомости
Воскресные губернаторские выборы в 16 регионах сюрпризов не принесли: все действующие руководители одержали победу в первом туре. «Единая Россия» жахнула на этих выборах всех», – радовался секретарь генсовета партии Андрей Турчак, хотя шесть врио губернатора предпочли идти на выборы как самовыдвиженцы. Единороссы получат большинство в 11 региональных парламентах (кроме Хабаровского края, где победила ЛДПР), причем в основном за счет партсписков, подчеркнул Турчак.
Губернаторы вне конкуренции
Полная версия доступна только подписчикам
С подпиской вы сможете:
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}