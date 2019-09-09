Победы губернаторов в первом же туре стали следствием рекордно низкой конкуренции

Говорить о том, что «протест сдулся», пока не стоит, считают эксперты

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Максим Стулов / Ведомости

Воскресные губернаторские выборы в 16 регионах сюрпризов не принесли: все действующие руководители одержали победу в первом туре. «Единая Россия» жахнула на этих выборах всех», – радовался секретарь генсовета партии Андрей Турчак, хотя шесть врио губернатора предпочли идти на выборы как самовыдвиженцы. Единороссы получат большинство в 11 региональных парламентах (кроме Хабаровского края, где победила ЛДПР), причем в основном за счет партсписков, подчеркнул Турчак.

Губернаторы вне конкуренции