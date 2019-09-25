Путин заявил о продолжении поддержки властей Венесуэлы

Sergei Chirikov / Pool Photo via AP

Принимая в среду посетившего Москву с рабочим визитом президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает легитимные институты этой страны – президента и парламент и выступает за продолжение диалога с оппозицией для выхода страны из кризиса. Переговоры представителей Мадуро со сторонниками провозгласившим себя президентом оппозиционером Хуаном Гуайдо были прерваны в августе, а в сентябре правительство объявило о начале диалога с рядом политическим сил.

Путин также заявил о росте товарооборота на 10% «за последние месяцы», росте поставок продовольствия и лекарств, что можно назвать гуманитарным сотрудничеством, отметил, что российские инвестиции в Венесуэлу составляют $4 млрд, и заявил о продолжении военно-технического сотрудничества, что «связано с обязательствами России, которые мы выполняем по обслуживанию ранее приобретенной Венесуэлой техники». По его словам, поставка запчастей и создание сервисных центров по этой линии идут по графику.

Факт прибытия на днях в столицу Венесуэлы Каракас российских военных специалистов подтвердил «Ведомостям» источник, близкий к российскому военному ведомству, уточнив, что они прибыли на самолетах Ил-62М и Ан-124-100 из 223-го летного отряда Минобороны России. Вместе с ними прибыла партия запчастей для оружия и военной техники, поставленной ранее по коммерческим контрактам, добавил собеседник в оборонной промышленности: «Таким образом выполняются обязательства с нашей стороны по поддержанию сложных систем вооружения в состоянии боеготовности». Официально Минобороны России появление в Каракасе своих специалистов вчера не комментировало.

Впервые группа российских военных прибыла в Каракас в марте 2019 г., на фоне острой фазы противостояния Мадуро и Гуайдо, провозгласившего себя новым главой государства. Тогда группу примерно из 100 военных специалистов возглавлял начальник Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Василий Тонкошкуров. На фоне сложной обстановки внутри страны этот визит был преподнесен странами Запада как попытка вмешательства России во внутренние дела Венесуэлы, «будто бы русские решили спасти рушащийся режим Мадуро», напоминает собеседник, близкий к Минобороны: «На самом деле это была рутинная работа, связанная с обеспечением готовности личного состава к применению оружия по назначению». Кроме того, по его словам, венесуэльским военным было рассказано об опыте, полученном при применении армии в ходе сирийской кампании, и опыте применения беспилотной авиации. В июне президент России Владимир Путин признал в интервью Financial Times, что российские специалисты работали в Каракасе и могут снова там появиться.

Как прошел визит Мадуро в Москву