Горбачев, Лужков и Шаймиев оказались самыми упоминаемыми политиками прошлого

Андрей Гордеев / Ведомости

В текущей повестке на виду по-прежнему остаются многие ветераны-политики, но дается это им тяжело, следует из подготовленного фондом «Петербургская политика» рейтинга. Эксперты с помощью системы «Медиалогия» оценили интенсивность упоминания в российских СМИ ныне живущих знаковых политиков, пик карьеры которых пришелся на период с 1980-х гг. до 2012 г.

Первый в рейтинге – президент СССР Михаил Горбачев (38 830 упоминаний), второй – бывший мэр Москвы Юрий Лужков (11 207), третий – ушедший в отставку также в 2010 г. президент Татарстана Минтимер Шаймиев (7200), ныне государственный советник республики. В топе еще несколько важных для регионов политиков: экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель (7-е место, 2430 упоминаний), экс-президент Башкирии Муртаза Рахимов (8-е место, 2365), бывший советский премьер Николай Рыжков, представляющий в Совете Федерации Белгородскую область (10-е место, 1679).

«Россель остается серым кардиналом свердловской политики, так же как Шаймиев в Татарстане и [Егор] Строев [экс-председатель Совета Федерации] (43-е место) в Орловской области, а электоральный вес Лужкова в Москве мы даже измеряли социологически перед этими выборами, – рассказывает секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. – Ничего удивительного, что фигуры, сохраняющие влияние, остаются и в фокусе СМИ». Такие ветераны могут присутствовать в политике как пугало для местных властей, сказал политолог Владимир Слатинов. «Александр Руцкой (бывший вице-президент России и бывший губернатор Курской области. – «Ведомости») и Лужков все-таки не могут забыть старых обид. Руцкой по-прежнему в публичных выступлениях громит Александра Михайлова (губернатор Курской области в 2000–2018 гг. – «Ведомости») при каждом удобном случае. Нынешний губернатор Роман Старовойт несколько месяцев назад на встрече с депутатами горсовета сказал, что регулярно общается с Руцким. Не исключено, чтобы припугнуть «михайловских», учитывая, что вопреки своему желанию выдвинул-таки Михайлова в сенаторы, – говорит Слатинов. – А Лужков после московских событий разразился критикой городских властей за недопуск оппозиционеров на выборы, ну и «Единой России» досталось». Лужков после отставки в 2010 г. в выборах участия не принимал, Руцкой же с 2000 г. неоднократно пытался вернуться в большую политику, в 2016 г. выдвигался в депутаты Госдумы по одномандатному округу.

В рейтинг вошли 100 человек: это ветераны политики, некоторые из них сделали карьеру еще в брежневскую или горбачевскую эпоху. К первой категории относятся до сих пор медийные экс-секретарь ЦК КПСС Владимир Долгих (33-е место, 367 упоминаний), который до отставки в прошлом году был самым возрастным членом Совета Федерации, министр здравоохранения СССР Евгений Чазов (28-е место, 573). Ко второй – член политбюро ЦК КПСС Егор Лигачев (58-е место, 118 упоминаний), министр обороны СССР Дмитрий Язов (5-е место, 3898), член политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев (65-е место, 85).

Эксперты «Петербургской политики» пишут о том, что в России в целом не востребованы политические деятели прошлых эпох в управленческой и иных сферах. Разрыв поколений в правящих элитах привел к тому, что «наработанные личные и деловые связи перестали быть актуальными», сказались и сложности с применением опыта советских руководителей за пределами госслужбы в новых условиях.

Среди «способов избежать забвения» авторы рейтинга называют переход на дипломатическую службу или в бизнес. Например, министр автомобильной промышленности СССР Николай Пугин, ставший президентом ПАО «ГАЗ», занимает 54-е место (167 упоминаний), а бывший министр финансов (1987–1999 гг.) Михаил Задорнов, ныне председатель правления банка «ФК Открытие», – 4-е место (6696).

Большинство отставников, несмотря на прежние высокие должности, не находят себя в меняющейся реальности, говорит президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов. Но иногда они оказываются нужными в локальной повестке, к примеру на уровне региона, где сильны их образы патриархов – полутеневых игроков, или просто занимаются бизнесом, пусть и с элементами дауншифтинга. К редким исключениям относится Сергей Кириенко, который и после ухода с должности премьера не пропал из номенклатуры, отмечает Виноградов. Еще один способ политического выживания – получение формально высокого статуса в элите благодаря прежним связям или использованию ветеранов в ходе избирательных кампаний, как в случае Долгих или Рыжкова. Рыжкову уже 90 и его место как сенатора явно может быть востребовано в случае отставки белгородского губернатора Евгения Савченко, полагает Слатинов.

В последней десятке рейтинга оказались, к примеру, бывший вице-премьер правительства России Олег Сосковец (17 упоминаний за год) и экс-глава Конституционного суда Марат Баглай (16). Такие люди оставили след в истории и к их деятельности СМИ обращаются каждый раз, когда повестка актуализируется, поясняет Обухов, например, в годовщину очередных событий, в которых они участвовали. Но это носит эпизодический характер, и по мере смены поколений журналистов о таких людях забывают.