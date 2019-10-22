Парламент Британии отклонил предложения Джонсона по графику Brexit

Для выхода Великобритании из ЕС со сделкой требуется ее одобрение и британским, и Европейским парламентами Kirsty Wigglesworth / AP

Палата общин британского парламента во втором чтении одобрила проект соглашения о выходе Британии из Евросоюза (Brexit), достигнутого на прошлой неделе в Брюсселе премьером Борисом Джонсоном: «за» проголосовали 329 депутатов, «против» – 299. Однако следом парламентарии отклонили другой важный документ – график ускоренного Brexit. «За» проголосовали 308, а «против» – 322. Таким образом, Brexit вряд ли будет проведен до конца октября, на чем настаивает Джонсон.

Джонсон заявил, что разочарован действиями депутатов. По его словам, правительство должно принять все меры для жесткого Brexit, и он будет настаивать на выходе страны из ЕС до конца октября.

Законопроект о Brexit был принят во втором чтении с включенным в него текстом новой сделки с ЕС. Теперь законопроект переходит на следующую стадию утверждения – в палату лордов. В последний момент правительство предложило поправку: палата общин сможет голосовать по поводу продления переходного периода, если к 2020 г. не будет заключено торговое соглашение с ЕС. Один из пунктов внесенного в палату общин законопроекта предусматривает, что его одобрение будет приравниваться к одобрению самой сделки с ЕС, а дополнительного голосования по ней уже не потребуется.

На рассмотрение законопроекта депутатам было выделено всего три дня вместо положенных 21. Оппозиция и сторонники более мягкого варианта соглашения среди консерваторов требовали больше времени для обсуждения соглашения. «Этот законопроект очень опасен, и премьер знает это, поэтому пытается продавить его без тщательного изучения депутатами», – сказал лидер лейбористов Джереми Корбин. В ответ Джонсон пригрозил снять проект с рассмотрения и провести до конца года досрочные выборы, если депутаты не согласятся следовать установленному расписанию, а ЕС предоставит Великобритании еще одну отсрочку. Однако эта угроза касается сценария, при котором ЕС предоставляет длинную отсрочку на три месяца, но, возможно, Брюссель согласится на короткую отсрочку, пишет The Guardian со ссылкой на источник в британском правительстве. Европейский совет пообещал «со всей серьезностью рассмотреть просьбу Великобритании об отсрочке», но, по словам его председателя Дональда Туска, окончательное решение будет принято после того, как свое мнение выскажет британский парламент.

В прошлую субботу палата общин отказалась голосовать по новой сделке и решила, что соглашение с ЕС не может быть одобрено до тех пор, пока не будет принят соответствующий закон и вероятность жесткого Brexit не будет полностью исключена. В соответствии с более ранними поправками Джонсон был вынужден направить в ЕС просьбу об отсрочке, хотя обещал не делать этого ни при каких условиях. Поэтому письмо сопровождалось личной запиской Туску, в которой Джонсон объяснял, что отсрочку просит не он, а парламент и письмо было отправлено исключительно ради исполнения закона. Сам Джонсон уверен, что процесс выхода должен быть завершен в установленный срок – 31 октября 2019 г.

Для выхода Великобритании из ЕС со сделкой требуется ее одобрение и британским, и Европейским парламентами. Ранее представители ЕС допускали, что голосование в Европарламенте может пройти в четверг, если к тому времени соглашение будет одобрено британскими депутатами. Однако, учитывая ход дискуссии в палате общин, Европарламент не будет проводить голосование в ходе текущей сессии, уточняет The Guardian. Если же Джонсону удастся убедить своих депутатов поддержать сделку, то Европарламент может собраться на внеочередную сессию до 31 октября.

По прогнозам Financial Times, если британские депутаты все-таки будут голосовать по сути соглашения Джонсона (решение об этом они должны были принять уже после подписания этого номера в печать), то его поддержат 322 парламентария, а 317 проголосуют против. Таким образом, самым сложным для Джонсона будет выиграть именно процедурное голосование по расписанию сессии парламента. Если депутаты примут трехдневный срок, то, по оценкам издания, в межпартийную коалицию сторонников новой сделки войдут 307 консерваторов, 11 лейбористов и 4 независимых депутата. Поддержка части лейбористов может сыграть решающую роль, учитывая, что против сделки, скорее всего, проголосуют все либеральные демократы, а также депутаты от демократической юнионистской партии и Шотландской национальной партии.