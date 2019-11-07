Разрушение символа холодной войны поддерживают 43% россиян
Тридцать лет назад, в ноябре 1989 г., была разрушена Берлинская стена – символ послевоенного разделения Германии на ФРГ и ГДР. Опрос, проведенный «Левада-центром» (результаты есть у «Ведомостей»), показал, что россияне начали забывать об этом событии.
Более половины опрошенных (53%) ответили, что знают о падении Берлинской стены только в общих чертах, первый раз об этом слышали 12% респондентов. Хорошо знают о событии 35%, чаще других так отвечали люди старше 55 лет. Еще 1% затруднился ответить.
Доля тех, кто положительно оценивает падение Берлинской стены, за десять лет сократилась почти на треть. Если в 2009 г. 63% респондентов ответили, что оценивают это событие очень хорошо или скорее хорошо (в 1999 г. таких было еще больше – 68%), то сейчас такой вариант ответа выбрали лишь 43%. Так ответила почти половина людей в возрасте от 40 лет и старше.
Падение Берлинской стены
9 ноября 1989 г. под влиянием народных выступлений правительство ГДР сняло ограничения на сообщение с Западным Берлином, который контролировался ФРГ. В течение трех последующих дней эту часть города посетили более 3 млн человек.
Берлинская стена была разбита, расписана многочисленными граффити, рисунками и надписями, многие жители города уносили на память отбитые от нее кусочки. С 1 июля 1990 г. пограничный контроль был отменен полностью
Доля тех, кто отрицательно относится к разрушению стены, за десять лет выросла с 11 до 18%. При этом 20 лет назад доля тех, кто негативно оценивает это событие, была выше, чем сейчас – в 1999 г. пятая часть опрошенных (21%) ответила, что падение Берлинской стены оказало отрицательное влияние на мир.
Более трети респондентов (35%) на вопрос, как они относятся к этому событию, ответили, что их это не интересует. Еще 4% затруднились ответить на вопрос о том, как они относятся к падению стены. В 1999-м затруднившихся с ответом было 11%, в 2009-м – 26%. Вариант «меня это не интересует» появился в опросе на эту тему впервые, его выбрали более половины (54%) респондентов в возрасте от 18 до 24 лет.
Директор «Левада-центра» Лев Гудков говорит, что во время предыдущих опросов россияне называли падение Берлинской стены вторым по значимости событием в 1989 г. – после вывода войск из Афганистана. Постепенно значимость события стала забываться, но опросы показывали, что граждане по-прежнему считают падение Берлинской стены важной вехой в истории, говорит социолог, ведь это событие означало конец холодной войны, нормализацию отношений с Западной Европой.
Проведение опроса
Опрос проводился с 24 по 30 октября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах России. Исследование проводилось методом личного интервью
Память об этом больше сохраняется у старшего поколения, среди молодежи многие не знают о падении Берлинской стены, продолжил Гудков. Поэтому в опросе появились варианты «первый раз об этом слышу» и «меня это не интересует» – нужно было зафиксировать отсутствие знания об этом событии у людей младшего возраста, пояснил социолог.
Сергей Обухов, секретарь ЦК КПРФ, видит две основные причины, по которым может снижаться доля тех, кто положительно относится к падению Берлинской стены. Во-первых, новому поколению сложно оценивать события 1989 г. Во-вторых, на мнении россиян, по словам Обухова, сказывается геополитическое противостояние с Западом: «Одна стена пала, другая возникла – при этом всего в тысяче километров от Москвы». Новая «стена» проходит по Украине, мимо Смоленска, вдоль Грузии и Прибалтики, считает Обухов.
Часть респондентов не знает о падении Берлинской стены или не интересуется этим событием, потому что оно уходит в историю, полагает социолог «Левады» Алексей Левинсон. Снижение доли одобряющих это событие, по его мнению, является результатом неудовлетворенности политикой в постсоветский период.