Разрушение символа холодной войны поддерживают 43% россиян

Более трети респондентов (35%) на вопрос, как они относятся к этому событию, ответили, что их это не интересует. Еще 4% затруднились ответить на вопрос о том, как они относятся к падению стены. В 1999-м затруднившихся с ответом было 11%, в 2009-м – 26%. Вариант «меня это не интересует» появился в опросе на эту тему впервые, его выбрали более половины (54%) респондентов в возрасте от 18 до 24 лет.