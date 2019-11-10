Администрация президента оценила эффективность «политических» вице-губернаторов
Итоги выполнения KPI (ключевых показателей эффективности), установленных для вице-губернаторов по внутренней политике, подвела администрация президента на семинаре, который прошел в конце этой недели. Губернаторам, в свою очередь, порекомендовали новый стиль работы, который должен строиться на четырех принципах: открытость, скромность, искренность и контроль. Об этом «Ведомостям» рассказали несколько участников семинара для вице-губернаторов по внутренней политике и собеседник в администрации президента.
Система KPI была разработана как для сотрудников внутриполитического блока Кремля, так и для вице-губернаторов по внутренней политике, сообщал в феврале этого года РБК. В частности, оценивается уровень доверия населения к президенту и губернатору, а также итоги выборов в каждом регионе. По словам двух участников семинара, на котором первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко подвел первые итоги выполнения KPI для внутриполитического блока региональных администраций, лидером по выполнению этих показателей стала Чечня. Среди перевыполнивших KPI оказались также Тульская и Курская области и Башкирия. Самый низкий уровень доверия был зафиксирован к главам Архангельской области, Камчатки, Еврейской автономной области и Республики Коми. По словам одного из собеседников, в Хабаровском крае самый низкий уровень доверия к президенту и худшие для федеральной власти результаты краевых выборов («Единая Россия» на выборах в заксобрание этой осенью получила всего два мандата по спискам), однако рейтинг губернатора Сергея Фургала довольно высок. Он возглавил регион в прошлом году, обойдя на выборах действующего губернатора Вячеслава Шпорта.
«Фактически администрация президента отчиталась и о своей работе, которая была оценена довольно высоко, поскольку в этом году на губернаторских выборах обошлось без вторых туров. Стояла задача, чтобы губернаторы избрались в первом туре с результатом выше 55%, чтобы никто не думал, что результаты рисовали. В итоге все губернаторы получили больше 60%, кроме глав двух регионов», – говорит один из участников семинара. Меньше 60% набрали губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и глава Республики Алтай Олег Хорохордин. По сравнению с семинаром прошлого года все прошло довольно спокойно, говорит один из участников, также связывая это с тем, что на губернаторских выборах 2019 г. не было вторых туров. По итогам осенних выборов 2018 г. не смогли избраться трое действующих региональных лидеров и один врио губернатора.
Также вице-губернаторам дали установку на то, что новый стиль работы губернаторов должен основываться на четырех принципах: открытость, скромность, искренность и контроль, говорит один из чиновников: «Нужно, чтобы люди видели, что губернатору не все равно, чтобы не было равнодушия. Не работает программа «обещалкиных», не работает «было-будет», работает «было-стало-будет». Если что-то пообещали, нужно сразу делать и показывать эффективность. В первую очередь нужно заниматься тем, что можно быстро исправить». По словам собеседника, обсуждалась система мониторинга «Инцидент-менеджмент», которая позволяет отслеживать негативные сообщения в соцсетях: «Будет снижаться срок ответа на сообщения, в идеале нужно, чтобы это работало, как в корпоративном секторе – чтобы сразу отвечали на сообщения, а не через год. Как хороший пример приводилась работа администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и главы Башкирии Радия Хабирова». Также, по словам чиновника, после выборов нужно продолжать внедрять лучшие региональные практики, которые тоже обсуждали на семинаре: «Это и прямые линии, и личный контроль, и отказ от излишеств. К выборам внедрялись новые практики, например, связанные с благоустройством или здравоохранением, их нужно продолжать, поскольку иначе избранным губернаторам можно резко просесть из-за эффекта завышенных ожиданий».
Наличие подобного рейтингования как способа координации и управления внутриполитическими блоками, воздействия на них показало, что федеральной власти не все равно и KPI должны восприниматься серьезно, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «С другой стороны, дальше возникает пространство для интерпретаций. Например, где выше эффективность региональных администраций – где есть оперативный механизм урегулирования конфликтов или где конфликтов и рисков не возникало вовсе? Здесь нет идеального ответа: слишком разные регионы и разная природа рисков. В одних случаях они возникают от низкой эффективности, в других – извне или в силу исторически сложившейся специфики региона». Возможно, из заявленных показателей больше всего споров будет по Хабаровскому краю, поскольку на фоне других оппозиционных губернаторов Фургал все же смотрится более основательно и сумел сохранить в течение года состояние «медового месяца» с избирателями, считает Виноградов.