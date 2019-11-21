«Яблоко» предлагает Мосгордуме отказаться от служебных машин

По действующим правилам депутаты Мосгордумы на постоянной основе имеют право на служебный автомобиль, остальные могут получать автомобиль по заявке для исполнения полномочий. По данным Центра антикоррупционной политики (ЦАП) партии, с 2016 г. по настоящее время Мосгордума заключила контракты на транспортное обслуживание на 951 млн руб. В пояснительной записке к законопроекту (есть у «Ведомостей») упомянут госконтракт текущего года с ООО «Экспертинфосистема» на 199,8 млн руб. Техзадание закупки составлено так, что требованиям к автомобилям бизнес-класса удовлетворяла только Audi A6. Мосгордума арендует 48 авто представительского класса за 165 млн руб. в 2019 г. Оставшиеся 35 млн руб. в год уходят на аренду 10 машин эконом-класса и двух микроавтобусов. В «Яблоке» считают такие расходы избыточными – реальная потребность в автомобилях представительского класса в таком объеме отсутствует, говорится в записке.