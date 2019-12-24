«Коммунисты России» могут стать пятой парламентской партией

В 2018–2019 гг. был очевидный рост результатов на региональных выборах и у «Коммунистов России», и у Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) – за этот период у них много случаев прохождения заградительного барьера на выборах в региональные парламенты и местные советы, говорит политолог Александр Кынев: «Учитывая, что это не везде сопровождается активными кампаниями, голосование за них – это следствие общего запроса на перемены, и нужно его рассматривать как протестное голосование не только против партии власти, но и против всех системных партий». Сурайкин и местные кандидаты «Коммунистов России» выступают в качестве антисистемных фигур в условиях, когда партийное поле серое, а КПРФ дискредитируют перед ее электоратом – где-то из-за соглашательства, где-то из-за информационных кампаний, отмечает эксперт. Он также напоминает, что в последние два года хорошо себя проявляет на выборах и Российская партия пенсионеров за справедливость, голосование за которую носит характер «выбора последнего дня». «Коммунистов России» от КПРФ избиратель отличает, уверен Кынев: ошибиться могут 1–2%, а когда на региональных выборах речь идет о 6–7%, то это уже не ошибка, а сознательное голосование. Но как эта партия покажет себя на выборах в Госдуму в 2021 г., будет зависеть от того, кто еще окажется в бюллетене, добавляет эксперт: «Если никакой конкуренции, как обычно, не будет, то такие фрики будут проходить. Но если будут серьезные новые проекты, то тогда они оттянут на себя этот запрос на перемены».