«Коммунисты России» могут стать пятой парламентской партией
К четырем партиям, неизменно представленным в Госдуме начиная с 2003 г., по итогам следующих выборов может добавиться пятая – «Коммунисты России». Это следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости». Согласно декабрьскому опросу, «в ближайшее воскресенье» за «Единую Россию» были бы готовы проголосовать 29% респондентов, за КПРФ – 9%, за ЛДПР – 8%, а за «Коммунистов России» и «Справедливую Россию» – по 3%. Но если учитывать голоса лишь тех, кто собирается на участки и определился с выбором, то две последние партии тоже преодолевают 5%-ный барьер, наряду с «Единой Россией» (47%), КПРФ (14%) и ЛДПР (13%). По сравнению с июлем («Левада-центр» проводит эти замеры раз в полгода) рейтинг единороссов вырос на 3 процентных пункта, а у КПРФ и ЛДПР на столько же снизился.
На самом деле «Коммунисты России» и «Справедливая Россия» на грани прохождения, нужно все-таки учитывать погрешность, поясняет директор «Левада-центра» Лев Гудков. К тому же это все-таки декларация о намерениях, так что пока в Думу точно проходят три партии, отмечает он: «На мой взгляд, у «Коммунистов России» пока нет реального шанса пройти в Госдуму. Тем более что респонденты могут путать их с КПРФ, это может быть такая ситуативная поддержка. Скорее у них есть шансы на региональных, а не федеральных выборах, где подобной партии могут добавиться протестные голоса». Небольшой рост поддержки правящей партии в последние месяцы связан с тем, что социально-экономическая ситуация не ухудшилась и народ стал чуть оптимистичнее, добавляет социолог.
У «Коммунистов России» огромный потенциал для роста, не согласен их лидер Максим Сурайкин: «Мы в статусе партии уже семь лет, за эти годы участвовали в 2000 избирательных кампаний разного уровня, есть шесть фракций в субъектах». Он считает, что «реальная социология» у партии выше, а к выборам в Госдуму она ставит целью пройти в парламент: «К выборам мы планируем расширить региональную сеть, открыв отделения во всех регионах, увеличить численность партии и выстроить районную первичную структуру. Как репетицию хотим использовать региональные выборы 2020 г., в которых планируем участвовать по максимуму».
В 2018–2019 гг. был очевидный рост результатов на региональных выборах и у «Коммунистов России», и у Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) – за этот период у них много случаев прохождения заградительного барьера на выборах в региональные парламенты и местные советы, говорит политолог Александр Кынев: «Учитывая, что это не везде сопровождается активными кампаниями, голосование за них – это следствие общего запроса на перемены, и нужно его рассматривать как протестное голосование не только против партии власти, но и против всех системных партий». Сурайкин и местные кандидаты «Коммунистов России» выступают в качестве антисистемных фигур в условиях, когда партийное поле серое, а КПРФ дискредитируют перед ее электоратом – где-то из-за соглашательства, где-то из-за информационных кампаний, отмечает эксперт. Он также напоминает, что в последние два года хорошо себя проявляет на выборах и Российская партия пенсионеров за справедливость, голосование за которую носит характер «выбора последнего дня». «Коммунистов России» от КПРФ избиратель отличает, уверен Кынев: ошибиться могут 1–2%, а когда на региональных выборах речь идет о 6–7%, то это уже не ошибка, а сознательное голосование. Но как эта партия покажет себя на выборах в Госдуму в 2021 г., будет зависеть от того, кто еще окажется в бюллетене, добавляет эксперт: «Если никакой конкуренции, как обычно, не будет, то такие фрики будут проходить. Но если будут серьезные новые проекты, то тогда они оттянут на себя этот запрос на перемены».