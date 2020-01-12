Россия не будет увеличивать расходы на закупку новых вооружений в 2020 году
Министр обороны Сергей Шойгу, открывая в пятницу первую в 2020 г. коллегию военного ведомства, огласил общий объем и структуру расходов по гособоронзаказу в области вооружений и военной техники (в последние годы эта информация не публикуется). По его словам, на реализацию оборонзаказа в 2020 г. предусмотрено около 1,5 трлн руб. и почти 68% средств пойдет на серийные закупки новейших образцов. Кроме того, 19,4% бюджетных ассигнований будут направлены на модернизацию, ремонт и сервисное обслуживание поставленной ранее военной техники. «Ее исправность будет поддерживаться на уровне 95%», – пообещал Шойгу. Значительные объемы будут и у строительства, подчеркнул министр: «В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 3200 зданий и сооружений».
За последнее десятилетие Минобороны удалось переломить порочную практику, при которой основные бюджетные средства тратились не на закупку новой, а преимущественно на поддержание старой техники, говорит человек, близкий к министерству. По его словам, по состоянию на конец 2019 г. доля современных вооружений, военной и специальной техники в войсках составляет в среднем 60–65%. Президент поставил задачу довести этот показатель к концу 2020 г. до 70%, напоминает собеседник, и это достижимо при отсутствии сбоев со стороны промышленности. Самый низкий показатель по перевооружению у Сухопутных войск: отчасти это связано с высоким модернизационным ресурсом бронетанковой техники, отчасти – со сдвигом «вправо» ряда амбициозных программ вроде БМП «Курганец», БТР «Бумеранг» и танка «Армата». Тем не менее цифра в 70% достижима и здесь, пусть и после 2020 г., убежден собеседник. К тому же после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности президент поручил в приоритетном порядке развивать высокоточное оружие наземного базирования, которое будет поставляться по линии Сухопутных войск. По другому приоритетному направлению – силам ядерного сдерживания – доля новых образцов уже превысила 80%: этот показатель сформировался за счет передачи ВМФ и РВСН межконтинентальных баллистических ракет различного типа, добавляет собеседник.
Заявленные несколько лет назад планы не увеличивать расходы на перевооружение в номинальном выражении будут выдержаны и в наступившем году, в целом же расходы по трем основным направлениям – закупкам новой техники, ремонту и разработкам – остаются теми же, что и в 2019 г., считает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. При этом, если судить по открытой информации, физические объемы поставок в прошлом году по ряду основных типов вооружений находились на одном из самых низких уровней за последние годы и можно ожидать продолжения и этой тенденции, заключает эксперт.