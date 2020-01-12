Россия не будет увеличивать расходы на закупку новых вооружений в 2020 году

За последнее десятилетие Минобороны удалось переломить порочную практику, при которой основные бюджетные средства тратились не на закупку новой, а преимущественно на поддержание старой техники, говорит человек, близкий к министерству. По его словам, по состоянию на конец 2019 г. доля современных вооружений, военной и специальной техники в войсках составляет в среднем 60–65%. Президент поставил задачу довести этот показатель к концу 2020 г. до 70%, напоминает собеседник, и это достижимо при отсутствии сбоев со стороны промышленности. Самый низкий показатель по перевооружению у Сухопутных войск: отчасти это связано с высоким модернизационным ресурсом бронетанковой техники, отчасти – со сдвигом «вправо» ряда амбициозных программ вроде БМП «Курганец», БТР «Бумеранг» и танка «Армата». Тем не менее цифра в 70% достижима и здесь, пусть и после 2020 г., убежден собеседник. К тому же после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности президент поручил в приоритетном порядке развивать высокоточное оружие наземного базирования, которое будет поставляться по линии Сухопутных войск. По другому приоритетному направлению – силам ядерного сдерживания – доля новых образцов уже превысила 80%: этот показатель сформировался за счет передачи ВМФ и РВСН межконтинентальных баллистических ракет различного типа, добавляет собеседник.