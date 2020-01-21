Эффективность управления снизилась более чем в 50 регионах

Эта тенденция не имеет «катастрофического характера», но отражает проблемы, возникшие в системе регионального управления после выборов президента – 2018, указывают авторы доклада. В частности, у федерального центра стало возникать много претензий по поводу реализации в регионах национальных проектов и майского указа президента, а также реформ в социальной, экологической и других сферах. А в самом губернаторском корпусе усилилось расслоение между «успешными управленцами, решающими и традиционно закрепленные за регионами, и специально поставленные центром задачи», и руководителями, которые «отстали от времени».