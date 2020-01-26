Оппозиционеры запускают кампанию «Нет!» против изменения Конституции
Общественная кампания «Нет!» против президентских поправок в Конституцию может превратиться в референдум о недоверии к власти. Так считают участники конференции «Стратегия оппозиции на избирательный цикл 2020–2021 гг.», прошедшей в субботу в Москве при поддержке «Открытой России». «Нет!» может стать универсальным лозунгом, в который каждый будет вкладывать собственное недовольство, пояснила политтехнолог Марина Литвинович.
Поскольку в отведенные на подготовку к голосованию сроки инициировать альтернативные поправки нереально, фактически у оппозиции остается два варианта, объясняет участник мероприятия, политолог Александр Кынев: либо переводить кампанию в формат референдума о недоверии власти, либо вообще игнорировать все это «мельтешение в кулуарах авторитарного государства», которое по существу мало что меняет. В этом случае следует мониторить нарушения в ходе голосования, подчеркивая отсутствие легитимности самой процедуры, считает эксперт.
Кампания представляется «осмысленной и реальной», полагает другой участник конференции, депутат подмосковного Долгопрудного Борис Надеждин: возможно возникновение достаточно широкой оппозиционной коалиции с участием в том числе и парламентской оппозиции, которая на местах настроена гораздо радикальнее, чем партийная верхушка. Конкретный формат кампании будет зависеть от действий власти: если будет дана команда «считать честно», то можно сосредоточиться на агитации против поправок. Но сама идея голосования означает, что руководство страны прекрасно осознает нелегитимность решений Госдумы, считает депутат. Народ сам по себе на участки не придет, а уровень поддержки окажется невысок. Следовательно, придется подключать административный ресурс, а вот это дает хороший шанс для кампании «Нет!»: люди на участки придут, но с «фигой в кармане». В этой ситуации кампания должна быть направлена на непризнание результатов голосования, рассуждает Надеждин.
Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков считает эту идею перспективной, если все правильно организовать: «Я точно буду поддерживать эту кампанию и, возможно, смогу предложить дополнительные форматы, которые позволят сделать кампанию эффективной».
Политолог Александр Пожалов не видит у оппозиции возможностей привлечь широкие слои населения. По его мнению, содержание поправок отвечает запросу той части общества, которая боится консервации системы и хочет широких политических перемен. А претензии оппозиции к тем или иным поправкам рассчитаны на узкий круг разбирающихся, а не на широкие слои населения, уверен эксперт. При этом организаторам будет сложно призывать говорить «нет» поправкам, которые, например, позволят восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Кроме того, либеральная оппозиция не готова выступить единым фронтом – о неготовности защищать такую Конституцию уже заявил политик Алексей Навальный, напоминает Пожалов. Более перспективным вариантом, по его мнению, было бы сделать акцент на конкретных политических требованиях к власти, используя предложенные ею поправки, а не отвергая их.