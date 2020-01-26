Оппозиционеры запускают кампанию «Нет!» против изменения Конституции

Кампания представляется «осмысленной и реальной», полагает другой участник конференции, депутат подмосковного Долгопрудного Борис Надеждин: возможно возникновение достаточно широкой оппозиционной коалиции с участием в том числе и парламентской оппозиции, которая на местах настроена гораздо радикальнее, чем партийная верхушка. Конкретный формат кампании будет зависеть от действий власти: если будет дана команда «считать честно», то можно сосредоточиться на агитации против поправок. Но сама идея голосования означает, что руководство страны прекрасно осознает нелегитимность решений Госдумы, считает депутат. Народ сам по себе на участки не придет, а уровень поддержки окажется невысок. Следовательно, придется подключать административный ресурс, а вот это дает хороший шанс для кампании «Нет!»: люди на участки придут, но с «фигой в кармане». В этой ситуации кампания должна быть направлена на непризнание результатов голосования, рассуждает Надеждин.