Верховный суд не поддержал кандидатуру Олега Свириденко на пост председателя экономколлегии
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) в пятницу дала рекомендацию к переназначению четырем зампредам Верховного суда, сообщает портал «Право ру». На новый срок идут председатель административной коллегии Верховного суда Татьяна Петрова, председатель коллегии по уголовным делам Владимир Давыдов, глава судебной коллегии по делам военнослужащих Владимир Хомчик, а также председатель коллегии Верховного суда по экономическим спорам Олег Свириденко. У всех полномочия истекают только в августе, но к процедуре заполнения потенциальных вакансий Верховный суд приступил заранее. О вакансии на сайте Высшей квалификационной коллегии судей было объявлено 13 января, срок подачи документов истек 27 января, а уже в пятницу ВККС приступила к рассмотрению заявлений от кандидатов.
Все действующие зампреды оказались единственными претендентами на занимаемую ими должность. Обычно это гарантирует быстроту и легкость процедуры получения рекомендации. Но на этот раз общее правило не сработало в отношении Свириденко. Его переназначение не поддержали Верховный суд и Совет судей, следует из аудиозаписи открытой части заседания, с которой удалось познакомиться «Ведомостям». Об этом заявили первый заместитель Верховного суда Петр Серков и председатель Совета судей Виктор Момотов.
Кроме того, Свириденко пришлось более 40 минут отвечать на вопросы. Часть их была связана с публикацией в СМИ компрометирующих его материалов – прежде всего, данных о неучтенной недвижимости и автомобилях. «Эти сведения фальсифицированы неизвестными мне людьми, с этим я обратился в органы ФСБ и, насколько мне известно, на сегодняшний день есть ответы. В ответах написано, что эти сведения фальсифицированы», – объяснял Свириденко. Но с ответом на вопрос, есть ли у него враги, председатель экономколлегии затруднился. «На рынке, где решаются очень серьезные споры каждый день, ты можешь не знать, кто это», – объяснил он.
Также Свириденко опроверг обвинения в попытках давления на судей нижестоящих судов. Он заявил, что никогда не звонит рядовым судьям. «Они там могут растеряться так, что потерять телефон. Если уж это нужно, есть председатели, – объяснял зампред ВС. – Судьям никто никогда не набирает, и я в том числе». Идея о роняющих телефоны судьях так потрясла членов коллегии, что Свириденко пришлось отвечать на дополнительные вопросы – кому именно он звонит. «Информационное взаимодействие допустимо с председателями судов. А конкретные дела я вообще не обсуждаю», – отрезал тот.
Из характеристики, данной на Свириденко в Верховном суде, следовало, что к нему есть претензии в связи с нарушением сроков ответа на жалобы, поступающие в связи с отказами судей в передаче дела на пересмотр. В 2018 г. с опозданием было дано 2945 ответов, с января по июнь 2019 г. – 1417. Свириденко возражал: процессуальные сроки для таких ответов вообще не установлены, тем более что задержка происходила по вине аппарата Верховного суда.
Наконец, нашлись претензии и к работе Свириденко с кадрами. Его упрекали в том, что он поддерживает профессионально неподготовленных кандидатов или тех, кому ранее уже отказала президентская комиссия по кадрам. «Тех, кому отказали из-за конфликта интересов, а потом эти вопросы были сняты, мы поддерживаем», – возразил Свириденко. Что касается общего правила, то поддерживаются предложения судов, кандидатуры согласовываются с председателем Верховного суда.
Несмотря на столь жесткий допрос и отсутствие поддержки со стороны Верховного суда и Совета судей, большинство членов ВККС проголосовали за рекомендацию Свириденко. Следующим этапом согласования должна стать кадровая комиссия в администрации президента. После этого глава государства внесет кандидатуры зампредов Верховного суда на утверждение Совета Федерации.