Верховный суд не поддержал кандидатуру Олега Свириденко на пост председателя экономколлегии

Кроме того, Свириденко пришлось более 40 минут отвечать на вопросы. Часть их была связана с публикацией в СМИ компрометирующих его материалов – прежде всего, данных о неучтенной недвижимости и автомобилях. «Эти сведения фальсифицированы неизвестными мне людьми, с этим я обратился в органы ФСБ и, насколько мне известно, на сегодняшний день есть ответы. В ответах написано, что эти сведения фальсифицированы», – объяснял Свириденко. Но с ответом на вопрос, есть ли у него враги, председатель экономколлегии затруднился. «На рынке, где решаются очень серьезные споры каждый день, ты можешь не знать, кто это», – объяснил он.