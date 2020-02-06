Путин назначил нового губернатора Пермского края

Опыт назначения не варяга Решетникова себя в целом оправдал, что было особенно важно после Басаргина, которого в крае воспринимали в штыки и который не стал своим, считает политолог Михаил Виноградов: «Это особенно важно с учетом того, что замена в Перми не готовилась загодя и решения принимались довольно быстро. Плюс у Махонина есть и политическое лицо в регионе, а близость к «Яблоку» даже затрудняет концентрацию вокруг него антирейтинга и выдвижения против кандидата антивластной или антимосковской повестки».