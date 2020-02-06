Путин назначил нового губернатора Пермского края
Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Дмитрия Махонина, говорится на сайте Кремля. Президент уже провел с ним рабочую встречу.
Предыдущий губернатор Пермского края Максим Решетников 21 января был назначен министром экономического развития России. Он возглавлял регион с сентября 2017 г.
Махонин родился 18 октября 1982 г. в Пермском крае, окончил юридический факультет Пермского государственного университета. В 2004 г. устроился на работу в пермское управление ФАС на должность специалиста 1-й категории отдела административно-хозяйственного обеспечения и работы с корреспонденцией. Через шесть лет он возглавил управление ФАС по Пермскому краю, на этой должности он проработал четыре года. В январе 2013 г. его назначили начальником управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России. В пресс-службе ФАС заявили, что Махонин на службе в ведомстве зарекомендовал себя как «великолепный профессионал».
В 2016 г. Махонин был зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы по пермскому региональному списку партии «Яблоко», но в парламент не прошел.
Вся трудовая биография Махонина до сих пор строилась в ФАС; он вырос при нынешнем руководителе службы Игоре Артемьеве и из его школы, указывает политолог Евгений Минченко. По некоторым данным, Артемьев рассматривался и в качестве кандидата на пост премьер-министра, и в качестве кандидата на пост первого вице-премьера, напоминает эксперт: «То есть Артемьев наряду с Мишустиным рассматривается как представитель поколения второго эшелона крепких управленцев – руководителей служб». При этом считается, что исторически Артемьев в хороших отношениях с руководителем компании «Роснефть» Игорем Сечиным, отмечает Минченко. Махонин же работал в департаменте ТЭКа ФАС и занимался в том числе вопросами, связанными с «Роснефтью», полагает эксперт. По мнению Минченко, Махонина можно считать выдвиженцем Сечина.
Хотя больших личных интересов у Сечина в Пермском крае нет, но это назначение может объясняться желанием заполнить кадровую скамейку своими людьми, допускает Минченко: «Понятно, что это тестирование следующего пула управленцев, которые будут работать после 2024 г.».
Очевидно, что выбрали молодого перспективного чиновника, знающего Пермский край, но не связанного ни с кем из тамошних групп влияния и московских игроков, говорит политолог Виталий Иванов. «Это вариант «не доставайся ж никому». Как, видимо, в Иркутской области», – добавил эксперт.
Опыт назначения не варяга Решетникова себя в целом оправдал, что было особенно важно после Басаргина, которого в крае воспринимали в штыки и который не стал своим, считает политолог Михаил Виноградов: «Это особенно важно с учетом того, что замена в Перми не готовилась загодя и решения принимались довольно быстро. Плюс у Махонина есть и политическое лицо в регионе, а близость к «Яблоку» даже затрудняет концентрацию вокруг него антирейтинга и выдвижения против кандидата антивластной или антимосковской повестки».
В подготовке материала участвовал Владимир Штанов.