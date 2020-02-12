Директор ФБК Иван Жданов стал обвиняемым по делу о фильме «Он вам не Димон»
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что прокуратура Москвы предъявила ему обвинительный акт о неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК) по удалению фильма «Он вам не Димон» из YouTube-канала политика Алексея Навального. По его словам, закончилось ознакомление с материалами дела. «Сегодня в прокуратуре города Москвы мне вручили обвинительный акт. Теперь я официально обвиняемый», – написал Жданов на странице в Facebook. В ближайшее время дело начнет рассматривать Тверской районный суд Москвы, уточнил он.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве возбудило против Жданова дело в августе прошлого года.
Весной 2017 г. Люблинский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному и ФБК о защите чести и достоинства. В частности, суд признал фильм «Он вам не Димон» недостоверной информацией и обязал авторов видеоролика удалить его. В фильме утверждалось, что Усманов якобы дал занимавшему на тот момент пост премьера Дмитрию Медведеву взятку через пожертвование земельного участка с усадьбой на Рублевке фонду «Соцгорпроект». Позже суд также удовлетворил иск «Соцгорпроекта» к Навальному и ФБК.
В октябре 2017 г. Роман Рубанов, будучи директором ФБК, сообщил об исполнении решения суда и удалении фрагментов фильма про Усманова. На сайте ФБК и на YouTube-канале фонда были размещены опровержения информации, признанной судом недостоверной. Первоначальная версия фильма продолжает быть доступной только на личном YouTube-канале Навального.
В январе 2019 г. МВД объявило Рубанова в федеральный розыск. Информация об этом появилась в базе МВД только в феврале прошлого года. Соратник Навального Леонид Волков говорил «Ведомостям», что экс-директора ФБК разыскивают «за злостное неисполнение решения суда об удалении ролика «Он вам не Димон». В свою очередь Навальный утверждал, что против Рубанова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК (неисполнение решения суда).
Рубанов покинул пост директора ФБК в декабре 2018 г. После этого фонд возглавил Иван Жданов.