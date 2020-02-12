Директор ФБК Иван Жданов стал обвиняемым по делу о фильме «Он вам не Димон»

Весной 2017 г. Люблинский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному и ФБК о защите чести и достоинства. В частности, суд признал фильм «Он вам не Димон» недостоверной информацией и обязал авторов видеоролика удалить его. В фильме утверждалось, что Усманов якобы дал занимавшему на тот момент пост премьера Дмитрию Медведеву взятку через пожертвование земельного участка с усадьбой на Рублевке фонду «Соцгорпроект». Позже суд также удовлетворил иск «Соцгорпроекта» к Навальному и ФБК.