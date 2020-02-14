Путин в разговоре с Зеленским поставил вопрос о выполнении минских соглашений

В среду, 12 февраля, новый руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что до возвращения контроля над границей с Россией выборов в Донбассе не будет. По его словам, позиция Киева по этому вопросу остается неизменной. «В соответствии с украинским законодательством невозможно проводить выборы, если на территории есть любые иностранные группировки, любые незаконные вооруженные люди и граница не находится под контролем правительства Украины», – заявил Ермак (цитата по ТАСС).