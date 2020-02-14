Путин в разговоре с Зеленским поставил вопрос о выполнении минских соглашений
По словам пресс-службы Зеленского, президенты обсуждали выполнение договоренностей, достигнутых на встрече в Париже в декабре прошлого года, а также подготовку к следующему саммиту лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция). Отдельно Путин и Зеленский акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся в Донбассе и России, отмечается в сообщении. Также стороны договорились активизировать работу трехсторонней контактной группы в Минске, сообщил офис Зеленского.
Кремль подчеркнул, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны, а в ходе него обсуждались различные аспекты внутриукраинского конфликта. Путин акцентировал важность полной и безусловной реализации минских договоренностей и «прямо поставил вопрос» о намерении Киева их выполнять. Ответ Зеленского на этот вопрос ни одна из сторон не привела. «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.
«В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос – намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности»
Президенты также затронули вопросы, касающиеся поддержания устойчивого режима прекращения огня в Донбассе, дальнейшего разведения сил на линии соприкосновения, работ по разминированию и обмену удерживаемыми лицами.
Кроме того, Путин в контексте предстоящего 75-летия Победы подчеркнул вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны, сообщил Кремль.
В декабре прошлого года в Париже состоялся саммит лидеров «нормандской четверки». По его итогам было подписано коммюнике, в котором лидеры четырех стран подтвердили приверженность минским договоренностям от 2015 г., а также договорились обеспечить «полное и всеобъемлющее соблюдение режима прекращения огня» в Донбассе и содействовать обмену пленными по формуле «всех на всех».
Новую встречу было решено провести через четыре месяца, т. е. она должна состояться в начале апреля. На ней стороны могут вернуться к вопросу о местных выборах в Донбассе и контролю над российско-украинской границей.
Путин и Зеленский, которые в Париже встретились впервые, разошлись в понимании сроков восстановления Украиной контроля над границей с Россией. Российский президент настаивает на безусловном соблюдении минских соглашений, в которых говорится, что Киев получит контроль над границей на следующий день после выборов в Донбассе. Украинский лидер хочет восстановить контроль над границей до выборов на непризнанных территориях.
В среду, 12 февраля, новый руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что до возвращения контроля над границей с Россией выборов в Донбассе не будет. По его словам, позиция Киева по этому вопросу остается неизменной. «В соответствии с украинским законодательством невозможно проводить выборы, если на территории есть любые иностранные группировки, любые незаконные вооруженные люди и граница не находится под контролем правительства Украины», – заявил Ермак (цитата по ТАСС).
Комментируя это заявление, представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал Киеву обсуждать эту тему с представителями Донбасса. Он выразил при этом предположение, что ДНР и ЛНР «будут против того, чтобы менять суть и сущность минских договоренностей».