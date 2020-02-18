Президент может получить новое основание для роспуска Госдумы

В законопроекте о поправках в Конституцию предлагается наделить Госдуму новыми полномочиями по утверждению всех членов кабинета министров, кроме силового блока. При этом что делать, если Госдума вдруг не утверждает кандидатов, в документе сейчас не прописано, отмечает Крашенинников.