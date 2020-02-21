«Трансперенси интернешнл» подсчитала траты чиновников на авиаперелеты

«Трансперенси» предполагает, что Мантуров использует частные самолеты не только в служебных, но и личных целях. Например, самолеты, на которых он предположительно летал, 9 раз приземлялись в Геленджике. В Геленджике есть семейные активы Мантуровых – доля в пансионате «Приморье» и виноградники (ООО «Мантра»), следует из данных СПАРК. У семьи Мантуровых в Геленджике есть также таунхаус в элитном комплексе «Феллини парк» и гостевой дом площадью 814 кв. м (в центре города), следует из данных Росреестра, опубликованных ТИ. Джеты доставляли пассажиров в курортный город в новогодние и майские праздники и просто выходные дни. Полет на Ту-204 из Москвы в Геленджик и обратно мог стоить 4–5 млн руб., считает ТИ.