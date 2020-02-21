«Трансперенси интернешнл» подсчитала траты чиновников на авиаперелеты
Стоимость 57 перелетов министра промышленности и торговли Дениса Мантурова частными бизнес-джетами за девять месяцев прошлого года составила 200 млн руб., говорится в новом расследовании «Трансперенси интернешнл Россия». Несколько раз самолет приземлялся в Геленджике, где у семьи Мантурова бизнес и собственность.
Кто больше летает
Президента и еще девять высших должностных лиц обслуживает Специальный летный отряд «Россия», прописано в указе президента об авиационных перевозках. Остальные госслужащие летают регулярными рейсами. Чем выше пост, тем комфортнее командировка: первым классом могут лететь министры, бизнес-классом – их замы, помощники и главы департаментов, остальным положен эконом-класс. Однако ограничения часто игнорируют.
Расходы на авиаперелеты федеральных госслужащих с 2018 г. составили более 6 млрд руб., следует из оценки «Ведомостей» по данным госзакупок. В 2018 г. размер заключенных контрактов по перелетам в командировки составил 2,3 млрд руб., в 2019 – 2,1 млрд руб., а в 2020 г. госконтрактов заключили уже на сумму 1,7 млрд руб. Правда, эти данные основаны только на закупках 9 министерств из 21 и некоторых служб и ведомств, по которым есть информация в открытом доступе.
Из тех немногих министерств и ведомств, что раскрывают данные, больше всех летают в командировки сотрудники Министерства иностранных дел (1,3 млрд руб. в 2019 г.), далее идет Государственная фельдъегерская служба (ГФС) (239 млн руб.), Минпромторг (101 млн руб.), аппарат Совета Федерации (86 млн руб.), Минэкономразвития (72 млн руб.), Минфин (64 млн руб.).
Как часто летают бизнес-классом
Сотрудники «Трансперенси интернешнл» (ТИ) проанализировали четыре министерства, по которым опубликована подробная информация о перелетах: Минпромторг, Минфин, Минкульт и ныне упраздненное Министерство по делам Северного Кавказа. Оказалось, что 63% бюджетов на авиаперелеты были потрачены на полеты бизнес-классом (более 90 млн руб.).
Стоимость бизнес-класса на рейсах, которыми летали российские чиновники, превышала эконом в три – восемь и более раз, подсчитали в ТИ. Причем бизнес-классом летали и те чиновники, которым по статусу бюджет должен был оплачивать путешествие в салоне эконом-класса. Сотрудники Минфина в чине ниже начальника департамента в 2018 г. потратили на бизнес-класс 4,9 млн руб., а в Минпромторге – 3,7 млн руб., считают расследователи ТИ. По их утверждению, Александр Толпаров, бывший замдиректора департамента международного сотрудничества Минпромторга, налетал в 2018 г. бизнес-классом на 1,4 млн руб., а командировка сотрудниц Минфина Анастасии Жиловой и Анастасии Павловой по маршруту Москва – Франкфурт-на-Майне – Буэнос-Айрес – Париж – Москва обошлась бюджету в 1,6 млн руб.
Расходы по командированию сотрудников осуществляются в пределах утвержденных нормативов, заверили в Минфине: «При этом в соответствии с законодательством могут быть приняты отдельные решения по приобретению билетов сотрудникам независимо от уровня занимаемой должности». Что касается 2018 г., в том году Аргентина председательствовала в «Группе 20», соответственно именно там проходили все мероприятия «двадцатки»: «Высокая стоимость перелета сотрудников на одно из мероприятий была связана с отменой рейсов в связи с забастовками в стране, из-за чего пришлось оперативно менять билеты, что повлекло дополнительные расходы», – пояснили в министерстве.
В Государственной фельдъегерской службе рассказали, что высокие траты связаны с необходимостью доставки большого объема корреспонденции, но при этом там стараются экономить: «Билеты только эконом-класса, причем порой даже ниже рыночной стоимости», – сказали в ведомстве.
На момент публикации Минпромторг и другие министерства комментариев «Ведомостям» еще не предоставили.
Бизнес-джеты для министра
«Трансперенси интернешнл» утверждает, что глава Минпромторга Денис Мантуров активно пользуется частным бизнес-джетом. Во время командировок он летал как минимум двумя частными бортами – в июле 2017 г. он прилетел в Екатеринбург на Sukhoi Superjet 100 (бортовой номер RA-89053), а в июне 2018 г. в Улан-Удэ его доставил дальнемагистральный Tу-204 (RA-64014).
Расследователи организации выгрузили график полетов этих джетов с трекинг-сервиса Flightradar и сопоставили с публичными командировками Мантурова за 2019 г. 34 перелета на Superjet совпали с датами и направлениями официальных командировок министра, в то время как у Ту-204 было 23 таких совпадения, подсчитали в ТИ. Оба самолета, оборудованные VIP-салоном, полноценным спальным местом и мультимедийной системой, принадлежат структурам ПАО «ОАК» и эксплуатируются АО «Русджет». В компании «Русджет» от комментариев отказались. Экс-глава «Русджета» Ярослав Одинцев ранее рассказывал BizavNews, что Мантуров уже несколько лет летает на их «Суперджете», обратили внимание ТИ. Одинцев – бывший руководитель «СЛО «Россия», которого в 2017 г. осудили в связи с хищением денег, выделенных на ремонт систем кондиционирования в самолетах.
«Трансперенси» предполагает, что Мантуров использует частные самолеты не только в служебных, но и личных целях. Например, самолеты, на которых он предположительно летал, 9 раз приземлялись в Геленджике. В Геленджике есть семейные активы Мантуровых – доля в пансионате «Приморье» и виноградники (ООО «Мантра»), следует из данных СПАРК. У семьи Мантуровых в Геленджике есть также таунхаус в элитном комплексе «Феллини парк» и гостевой дом площадью 814 кв. м (в центре города), следует из данных Росреестра, опубликованных ТИ. Джеты доставляли пассажиров в курортный город в новогодние и майские праздники и просто выходные дни. Полет на Ту-204 из Москвы в Геленджик и обратно мог стоить 4–5 млн руб., считает ТИ.
Общая стоимость путешествий частными самолетами по маршрутам Мантурова за 9 месяцев 2019 г. превышает 200 млн руб. (2,9 млн евро), утверждают аналитики ТИ со ссылкой на данные PrivateFly и JetVIP. В частности, маршрут Москва – Нур-Султан – Лангкави – Куала-Лумпур – Лангкави – Ханой – Нур-Султан – Москва мог обойтись в 35 млн руб. (500 000 евро). Официальный доход Дениса Мантурова за 2018 г. составил 443 млн руб.
Представитель Минпромторга сообщил «Трансперенси интернешнл», что «для перемещения руководства не арендуют какие-либо отдельные борты, а билеты на рейсы приобретаются на общих основаниях». Представитель правительства России сообщил ТИ, что «бюджетные средства на аренду частных самолетов не предусмотрены и не использовались». «Ведомостям» получить в Минпромторге комментариев по существу не удалось. Там лишь обратили внимание, что в 2015 г. Минюст внес «Трансперенси интернешнл – Р» в реестр так называемых «иностранных агентов».
Частная авиация за госсчет
Полеты на частных самолетах за счет бюджета не редкость и среди других федеральных чиновников.
В октябре 2019 г. зампред правительства Татьяна Голикова и ныне экс-министр образования Михаил Котюков летали в Воронеж для обсуждения проблем в социальной сфере региона. Прибыли они туда на частном самолете Bombardier, считает ТИ, основываясь на публикациях о встрече в аэропорту.
В том же месяце экс-министр спорта Павел Колобков посетил на бизнес-джете Казань, а бывший министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев в августе 2018 г. летал в Дагестан на частном Bombardier CL604 Challenger швейцарской компании Nomad Aviation AG. Один час полета Bombardier может превышать 12 000 евро, или более 850 000 руб.
В прошлом году «Трансперенси интернешнл» рассказывало про командировочные российских чиновников. Оказалось, что Минпромторг в 2016–2017 гг. потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях как минимум 19,3 млн руб. В частности, во время командировки в Шанхай министр ночевал в президентском номере стоимостью 1,4 млн руб. Глава министерства тогда отметил, что все соответствует нормативам.
В 2016 г. Минфин предлагал снизить расходы бюджета на командировки госслужащих: отменить возможность покупки авиабилетов первого класса, а покупать билеты бизнес-класса разрешить только главам и замам федеральных служб и госорганов. Кроме того, должны были сократить число должностей, которым полагаются просторные номера в гостиницах и использование залов официальных делегаций. Экономия, по оценке Минфина, могла бы составить 3,9 млрд руб. ежегодно, но инициативе так и не дали хода, сетует ТИ.