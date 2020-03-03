Партия Биньямина Нетаньяху побеждает на третьих за год выборах в Израиле
Правящая партия Израиля «Ликуд» победила на прошедших в понедельник парламентских выборах. После подсчета 90% голосов партия премьера Биньямина Нетаньяху получает 36 мест, а центристский блок «Кахоль-Лаван» Бени Ганца – 32 места. Это были уже третьи выборы за последний год – по итогам двух предыдущих ни одной из партий не удалось сформировать правящую коалицию.
Оставшиеся 10% голосов могут иметь решающее значение для дальнейших коалиционных переговоров, отмечает The Times of Israel (TOI). Пока что, учитывая результаты правых и религиозных партий, традиционных союзников «Ликуда», блок Нетаньяху набирает 59 мест – на два меньше, чем требуется для образования большинства в кнессете. «Кахоль-Лаван» вместе с арабским «Объединенным списком» и другими партиями левоцентристского блока может рассчитывать на 54 места. Семь мандатов получит партия «Наш дом – Израиль» бывшего министра обороны Авигдора Либермана, которого пока не смогли склонить на свою сторону ни Ганц, ни Нетаньяху.