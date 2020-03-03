Саммит «ядерной пятерки» может пройти в этом году в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник оценил субботнее заявление американского президента Дональда Трампа как согласие на инициативу Владимира Путина созвать в этом году саммит лидеров пяти стран – постоянных членов Совета Безопасности, официально обладающих ядерным оружием. «Инициатива была выдвинута 23 января в ходе выступления президента Путина в Иерусалиме на форуме памяти жертв холокоста. Инициативу поддержали президент Франции [Эмманюэль Макрон], председатель КНР [Си Цзиньпин]. И вот совсем недавно президент Трамп подтвердил свое согласие и поддержку этого предложения», – заявил Лавров. «Что касается места и времени, эти вопросы сейчас согласовываются. Надеюсь, что в самом ближайшем будущем мы сможем достичь согласия. Тогда об этом будет объявлено», – сказал министр. Отвечая в субботу в Белом доме на вопросы журналистов, Трамп заявил, что «они все теперь хотят обсудить контроль над вооружениями. Это включает Россию. Думаю, с их стороны очень мудро добиваться этого. Думаю, и с нашей стороны мудро этого добиваться. И мы будем обсуждать это в Нью-Йорке».