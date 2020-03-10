Госдума рассмотрит поправку о досрочных парламентских выборах
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные парламентские выборы после принятия поправок в Конституцию, сообщает «РИА Новости». С таким заявлением Жириновский выступил перед началом заседания Госдумы о рассмотрении во втором чтении поправок в Конституцию. Лидер фракции ЛДПР заявил, что она поддержит поправки.
«Я это с трибуны [Госдумы] скажу. Но я и сейчас скажу. Мы поддержим и высказываем положение, что если эта обновленная Конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы Государственной думы»
Жириновский обосновал свое предложение тем, что после обновления Конституции «должен действовать новый парламент с обновленными полномочиями».
Идею досрочных парламентских выборов поддержал депутат от «Единой России» и олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такая поправка в Конституцию должна быть подготовлена и будет рассмотрена. По словам Володина, поправка о проведении досрочных выборов в Госдуму будет роздана в зале.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании заявил, что нужно десять раз подумать о досрочных выборах, поскольку это может привести к развалу трех ветвей власти. Жириновский сказал, что решение о досрочных выборах в Госдуму принято. Кроме досрочных выборов в Госдуму, по его словам, надо идти дальше: «Надо подумать и о выборах президента. Надо выбирать президента на заседании Госсовета. А вот его сформировать из самых авторитетных людей науки, искусства и т.д.» При этом выборы президента Госсоветом он не предложил проводить досрочно, а по плану в 2024 году. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что они поддержат поправку о досрочных выборах, поскольку нужно «покончить с монополией «Единой Россией». «Ушли председатель правительства Дмитрий Медведев, пора потесниться и партии большинства в Госдуме», — сказал Миронов.
Сегодня Госдума рассматривает во втором чтении законопроект, в котором прописаны предлагаемые поправок в Основной закон и процедура общероссийского голосования по ним. Ко второму чтению поступили 387 поправок, 200 из которых были включены в новую редакцию законопроекта. Перед собранием о своем намерении поддержать поправки высказались фракции всех представленных в Госдуме партий, кроме КПРФ.
О возможности досрочных парламентских выборов в январе писало издание Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к «Единой России». Володин назвал публикацию фейком. «Понятно, что Bloomberg — издание, которое с этими вопросами ходило для того, чтобы вмешаться в наши выборы и нести смуту в головах», — сказал он, добавив, что такое «вмешательство в дела суверенных государств» считает недопустимым.
На прошлой неделе лидеры фракций и Володин встречались с президентом России Владимиром Путиным. Каждый из лидеров фракций общался с президентом тет-а-тет, а затем прошли совместные переговоры. Путин попросил депутатов не перегружать законопроект предложениями и обозначил, что новая редакция Основного закона даст «гарантии невозможности отката назад в том направлении, в которое мы не хотим возвращаться». О возможности досрочных парламентских выборов в открытой части переговоров сказано не было.
По действующей Конституции, у Госдумы нет права на самороспуск. Президент имеет право распустить нижнюю палату парламента после выражения ей недоверия правительству и обязан это сделать после трехкратного отклонения кандидатуры премьер-министра. При этом в 2016 году выборы в Госдуму также проходили досрочно — они были перенесены с декабря на сентябрь 2016 года. Тогда Конституционный суд по запросу Совета Федерации разрешил сокращать срок полномочий депутатов Госдумы и назначать досрочные выборы в нижнюю палату парламента ради значимых целей. При этом тогда судьи подчеркивали, что речь идет об однократном сдвиге дня голосования. В 2015 г. Конституционный суд указал, что сокращение фактического срока полномочий депутатов по сравнению с установленным Конституцией РФ «должно быть незначительным — не выходить за пределы нескольких месяцев», а перенос даты выборов должен осуществляться заблаговременно.