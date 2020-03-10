Госдума рассмотрит поправку о досрочных парламентских выборах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании заявил, что нужно десять раз подумать о досрочных выборах, поскольку это может привести к развалу трех ветвей власти. Жириновский сказал, что решение о досрочных выборах в Госдуму принято. Кроме досрочных выборов в Госдуму, по его словам, надо идти дальше: «Надо подумать и о выборах президента. Надо выбирать президента на заседании Госсовета. А вот его сформировать из самых авторитетных людей науки, искусства и т.д.» При этом выборы президента Госсоветом он не предложил проводить досрочно, а по плану в 2024 году. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что они поддержат поправку о досрочных выборах, поскольку нужно «покончить с монополией «Единой Россией». «Ушли председатель правительства Дмитрий Медведев, пора потесниться и партии большинства в Госдуме», — сказал Миронов.