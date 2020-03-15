Контракт на поставку Индонезии истребителей Су-35 не разорван

Контракт с Индонезией на эскадрилью Су-35Э стоимостью $1,154 млрд был подписан в феврале 2018 г. Примерно половину (около $570 млн) планировалось оплатить за счет встречных поставок продукции невоенного назначения (каучук, пальмовое масло и т. д.). Сама поставка заказчику истребителей должна была завершиться в течение двух лет с момента подписания контракта в два этапа: восемь самолетов в первый год и три во второй. Подписанию твердого соглашения предшествовали долгие переговоры: впервые интерес к российским истребителям ВВС Индонезии проявили еще в 2012 г. В 2015 г. индонезийские военные заявили о прямом указании президента страны Джоко Видодо закупить Су-35Э для замены устаревших американских истребителей F-5 Tiger, прослуживших уже более 40 лет и значительно исчерпавших свой летный ресурс. В первую очередь Минобороны Индонезии планировало заменить машины, состоящие на вооружении 14-й эскадрильи ВВС страны на военно-воздушной базе Iswahyudi (Мадиун, Ява). Приобретаемые Су-35Э, в свою очередь, планировалось ввести в состав 11-й эскадрильи 5-го авиационного крыла ВВС Индонезии (военно-воздушная база Sultan Hasanuddin в Макасаре, Сулавеси), а находящиеся там истребители Су-27СКМ и Су-30МК2 перевести в 14-ю эскадрилью.