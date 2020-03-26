«Роскосмос» решил резко ужесточить режим работы Центра управления полетами
Распространение коронавирусной инфекции заставило «Роскосмос» ввести серьезные ограничительные меры в Центре управления полетами (ЦУП). Как сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Центральному научно-исследовательскому институту машиностроения (ЦНИИМаш; в него структурно входит ЦУП), соответствующее распоряжение было подписано гендиректором госкорпорации Дмитрием Рогозиным «в целях предупреждения распространения инфекции 2019-NCOV среди работников, входящих в состав главной оперативной группы управления (ГОГУ) российским сегментом МКС», а также для выполнения работ по подготовке и проведению операций с пилотируемыми кораблями «Союз- МС-16» и «Союз МС-15», космическим грузовиком «Прогресс МС-14». Официальный представитель «Роскосмоса» факт подписания данного распоряжения «Ведомостям» подтвердил.
Список ограничений, по словам отраслевых источников «Ведомостей», знакомых с текстом документа, весьма обширен. Например, он вводит запрет на допуск на территорию ЦУПа лиц, не задействованных напрямую в управлении космическими аппаратами и МКС. Сотрудникам главной оперативной группы, не участвующим в управлении полетом российского сегмента МКС, ограничивается допуск в залы управления и комнаты инженерной поддержки, находящиеся на первом и втором этажах корпуса 100 ЦНИИМаша. Специалисты, входящие в ГОГУ, присутствие которых необходимо в зале управления, будут согласовываться по списку, предоставленному руководителем российского сегмента МКС Владимиром Соловьевым. Все консультации с кураторами и разработчиками систем и агрегатов, установленных на МКС, переводятся в режим дистанционной связи.
Для непрерывного обеспечения надежной работы оперативных смен ГОГУ «с целью круглосуточного и непрерывного управления полетом российского сегмента МКС в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки» создается рабочая группа из шести специалистов во главе с тем же Соловьевым, говорит источник «Ведомостей», близкий к ЦНИИМашу. Ему же вместе с медико-санитарной частью № 170 Федерального медико-биологического агентства поручено организовать усиленный медицинский контроль за состоянием здоровья работников ЦУПа в целом и специалистов ГОГУ, допускаемых в залы управления, в частности. На случай введения карантинного режима работы ЦУПа планируется сформировать две сокращенные резервные смены ГОГУ, которые начнут работать дистанционно.
Отдельно распоряжение касается иностранцев: их прием в ЦУП отныне исключается. Специалистов группы поддержки НАСА США в ЦУП допустят «в исключительных случаях», говорит один из отраслевых собеседников: только после прохождения процедуры проверки на заражение коронавирусной инфекцией и двухнедельного режима самоизоляции, а также после проверки службы безопасности ЦНИИМаша. Скажется распоряжение и на работе журналистов: допуск СМИ в ЦУП также запрещен, а всю публичную информацию до них уполномоченные лица будут доносить дистанционно.