«Роскосмос» решил резко ужесточить режим работы Центра управления полетами

Список ограничений, по словам отраслевых источников «Ведомостей», знакомых с текстом документа, весьма обширен. Например, он вводит запрет на допуск на территорию ЦУПа лиц, не задействованных напрямую в управлении космическими аппаратами и МКС. Сотрудникам главной оперативной группы, не участвующим в управлении полетом российского сегмента МКС, ограничивается допуск в залы управления и комнаты инженерной поддержки, находящиеся на первом и втором этажах корпуса 100 ЦНИИМаша. Специалисты, входящие в ГОГУ, присутствие которых необходимо в зале управления, будут согласовываться по списку, предоставленному руководителем российского сегмента МКС Владимиром Соловьевым. Все консультации с кураторами и разработчиками систем и агрегатов, установленных на МКС, переводятся в режим дистанционной связи.