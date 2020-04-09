Борис Титов хочет провести съезд «Партии роста» в онлайн-режиме

Партия роста обратилась в Минюст и Центризбирком с просьбой разрешить проведение съезда партии в онлайн-режиме. Съезд был запланирован на 21 марта, говорится в письмах председателя партии Бориса Титова на имя министра юстиции Константина Чуйченко и председателя ЦИК Эллы Памфиловой. На нем должны были решить вопросы ротации органов партии, что требует процедуры тайного голосования. Из-за противоэпидемических мер мероприятие пришлось отложить, и это «крайне негативно сказывается на организационном потенциале партии и моральном духе ее сторонников». Как утверждает лидер партии Борис Титов, технически партия готова к проведению съезда в дистанционном формате. Отработаны применение технологий связи, а электронная система голосования на основе технологии блокчейн позволяет проводить голосование в любом формате и с любым количеством участников.