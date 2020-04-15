Собянин обратился к столичной полиции из-за очередей в метро

Он попросил полицию организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей. Собянин также отметил, что в дальнейшем необходим переход на автоматизированных контроль пропусков. «Продумаем, как это сделать», – написал мэр на своей странице Twitter. Он подчеркнул, что сейчас очереди на вход в метро уже устранены, «работа нормализована».