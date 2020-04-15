Собянин обратился к столичной полиции из-за очередей в метро

Собянин обратился к столичной полиции из-за очередей в метроМэр назвал ситуацию критичной и попросил не допускать скопления людей при проверках
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал очереди на вход в московское метро, которые образовались утром 15 апреля из-за внедрения системы пропусков для передвижения по городу. По словам Собянина, очереди образовались из-за действий столичной полиции. В нынешней ситуации (в Москве больше всего случаев заражения коронавирусом в России) это очень критично, уверен мэр.
Он попросил полицию организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей. Собянин также отметил, что в дальнейшем необходим переход на автоматизированных контроль пропусков. «Продумаем, как это сделать», – написал мэр на своей странице Twitter. Он подчеркнул, что сейчас очереди на вход в метро уже устранены, «работа нормализована».
С сегодняшнего дня в Москве действует пропускной режим. Это один из способов борьбы с пандемией коронавируса. Пропуск необходим для поездок по городу на общественном, служебном или личном транспорте. Для передвижения по городу пешком он не нужен.
Из-за проверок пропусков утром практически на всех крупных магистралях в сторону центра города образовались пробки, жители также жаловались на очереди в метро. Пользователи социальных сетей писали, что стояли на входе по 30–40 мин. При этом дистанция между людьми в 1,5 м, необходимая для снижения риска заражения вирусом, не соблюдалась.
За последние сутки в России выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся, по данным на 15 апреля, выросло до 24 490 человек. Большинство заболевших в Москве – почти 15 000 человек. Всего выздоровевших 1986. Умерли 198.