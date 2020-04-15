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Собянин обратился к столичной полиции из-за очередей в метро

Мэр назвал ситуацию критичной и попросил не допускать скопления людей при проверках
Алена Якушова Артем Гирш
Мэр Москвы Сергей Собянин /Владимир Гердо / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал очереди на вход в московское метро, которые образовались утром 15 апреля из-за внедрения системы пропусков для передвижения по городу. По словам Собянина, очереди образовались из-за действий столичной полиции. В нынешней ситуации (в Москве больше всего случаев заражения коронавирусом в России) это очень критично, уверен мэр.

Он попросил полицию организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей. Собянин также отметил, что в дальнейшем необходим переход на автоматизированных контроль пропусков. «Продумаем, как это сделать», – написал мэр на своей странице Twitter. Он подчеркнул, что сейчас очереди на вход в метро уже устранены, «работа нормализована».

С сегодняшнего дня в Москве действует пропускной режим. Это один из способов борьбы с пандемией коронавируса. Пропуск необходим для поездок по городу на общественном, служебном или личном транспорте. Для передвижения по городу пешком он не нужен.

На въездах в Москву и на входах в метро образовались пробки из-за пропусков

Из-за проверок пропусков утром практически на всех крупных магистралях в сторону центра города образовались пробки, жители также жаловались на очереди в метро. Пользователи социальных сетей писали, что стояли на входе по 30–40 мин. При этом дистанция между людьми в 1,5 м, необходимая для снижения риска заражения вирусом, не соблюдалась.

За последние сутки в России выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся, по данным на 15 апреля, выросло до 24 490 человек. Большинство заболевших в Москве – почти 15 000 человек. Всего выздоровевших 1986. Умерли 198.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных