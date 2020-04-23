Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли ОвсянниковаРанее его отстранили от работы за скандал в аэропорту Ижевска
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли. Такое распоряжение опубликовал Telegram-канал «Единой России», на сайте правительства документа пока нет. Партия подчеркнула, что настаивала на увольнении Овсянникова.
Поводом стал случай в аэропорту Ижевска, который произошел 5 апреля. Овсянников отказался проходить через рамки металлодетектора и показать посадочный талон. На просьбы сотрудников аэропорта он ответил нецензурной бранью, передавал ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Полицейские составили в отношении чиновника административный протокол по статье «мелкое хулиганство». Позднее Овсянников заявил агентству, что все требования сотрудников авиационной безопасности им были выполнены.
За скандал чиновник был исключен из «Единой России». Кроме того, партия направила министру промышленности и торговли Денису Мантурову и премьеру Мишустину обращение, в котором попросила уволить Овсянникова с занимаемой должности. Такому поведению в аэропорту нет и не может быть оправданий, заявил тогда секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. «Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», — добавил он.
Мантуров поддержал позицию «Единой России» и 10 апреля отстранил Овсянникова от работы в Минпромторге. Одновременно на портале правовой информации появилось постановление правительства, в котором говорилось,что число заместителей министра промышленности сокращается с 11 до 10.
Овсянников окончил Удмуртский государственный университет и карьеру начинал в Ижевске. В 2003-2007 гг. работал федеральным инспектором по Удмуртии. В 2015-2016 гг. был заместителем министра промышленности и торговли. Затем с 2016 по 2019 гг. занимал должность губернатора Севастополя. В 2019 г. вновь вернулся в Минпромторг на должность замминистра.