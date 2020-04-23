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Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Ранее его отстранили от работы за скандал в аэропорту Ижевска
Дарья Коржова
Василий Батанов / РИА

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли. Такое распоряжение опубликовал Telegram-канал «Единой России», на сайте правительства документа пока нет. Партия подчеркнула, что настаивала на увольнении Овсянникова.

Поводом стал случай в аэропорту Ижевска, который произошел 5 апреля. Овсянников отказался проходить через рамки металлодетектора и показать посадочный талон. На просьбы сотрудников аэропорта он ответил нецензурной бранью, передавал ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Полицейские составили в отношении чиновника административный протокол по статье «мелкое хулиганство». Позднее Овсянников заявил агентству, что все требования сотрудников авиационной безопасности им были выполнены.

За скандал чиновник был исключен из «Единой России». Кроме того, партия направила министру промышленности и торговли Денису Мантурову и премьеру Мишустину обращение, в котором попросила уволить Овсянникова с занимаемой должности. Такому поведению в аэропорту нет и не может быть оправданий, заявил тогда секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. «Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», — добавил он.

Ранее по теме: Мантуров отстранил своего заместителя от работы в Минпромторге

Мантуров поддержал позицию «Единой России» и 10 апреля отстранил Овсянникова от работы в Минпромторге. Одновременно на портале правовой информации появилось постановление правительства, в котором говорилось,что число заместителей министра промышленности сокращается с 11 до 10.

Овсянников окончил Удмуртский государственный университет и карьеру начинал в Ижевске. В 2003-2007 гг. работал федеральным инспектором по Удмуртии. В 2015-2016 гг. был заместителем министра промышленности и торговли. Затем с 2016 по 2019 гг. занимал должность губернатора Севастополя. В 2019 г. вновь вернулся в Минпромторг на должность замминистра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных