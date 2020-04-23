Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

За скандал чиновник был исключен из «Единой России». Кроме того, партия направила министру промышленности и торговли Денису Мантурову и премьеру Мишустину обращение, в котором попросила уволить Овсянникова с занимаемой должности. Такому поведению в аэропорту нет и не может быть оправданий, заявил тогда секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. «Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», — добавил он.