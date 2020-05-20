Президент Украины за год власти добился немногого

Президент Украины за год власти добился немногогоНо эксперты верят, что у него еще остался потенциал
Год, прошедший с инаугурации президента Украины Владимира Зеленского 20 мая 2019 г., показал, что ему не удалось радикально изменить ни политическую ситуацию внутри Украины, ни ее отношения с другими странами. И украинские, и российские эксперты, обсудившие результаты первого года Зеленского на пресс-конференции в ТАСС, считают, что большую часть предвыборных обещаний ему выполнить не удалось, и предсказывают ухудшение ситуации на втором году президентского срока.
К достижениям Зеленского можно отнести консолидацию политического центра, отказ от раскалывающих общество конфликтов, земельную реформу, разработку нового избирательного кодекса и снижение влияния бизнесмена Игоря Коломойского. Команде Зеленского удается демонстрировать равноудаленность от всех олигархических групп, считает директор Центра политической конъюнктуры (ЦПК) Алексей Чеснаков. «Победа Зеленского на президентских выборах ознаменовала конец противостояния двух больших электоральных блоков, которые определяли украинскую политику последних лет, – Востока и Запада. Кампания Зеленского сформировала политический центр и в этом смысле объединила Украину, вытеснив группировки, представляющие националистический запад страны и пророссийский восток, на крайние фланги политического спектра. По прошествии года можно констатировать, что Зеленский сохранил и даже консолидировал центристскую коалицию вокруг себя», – говорится в докладе ЦПК.