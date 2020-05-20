Президент Украины за год власти добился немногого

К достижениям Зеленского можно отнести консолидацию политического центра, отказ от раскалывающих общество конфликтов, земельную реформу, разработку нового избирательного кодекса и снижение влияния бизнесмена Игоря Коломойского. Команде Зеленского удается демонстрировать равноудаленность от всех олигархических групп, считает директор Центра политической конъюнктуры (ЦПК) Алексей Чеснаков. «Победа Зеленского на президентских выборах ознаменовала конец противостояния двух больших электоральных блоков, которые определяли украинскую политику последних лет, – Востока и Запада. Кампания Зеленского сформировала политический центр и в этом смысле объединила Украину, вытеснив группировки, представляющие националистический запад страны и пророссийский восток, на крайние фланги политического спектра. По прошествии года можно констатировать, что Зеленский сохранил и даже консолидировал центристскую коалицию вокруг себя», – говорится в докладе ЦПК.