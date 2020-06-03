Британский парламент отказался от виртуального голосования

Британский парламент отказался от виртуального голосованияТеперь депутаты вынуждены выстраиваться в километровые очереди
Пандемия коронавируса вынудила британский парламент отказаться от вековых традиций. В апреле было решено, что депутаты смогут участвовать в дебатах и голосовать удаленно при помощи современных технологий.
Теперь правительство решило положить этому конец. Но выбранную альтернативу многие считают абсурдной: для голосования парламентариям приходится выстраиваться в километровую очередь, выходящую за пределы Вестминстерского дворца.
Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам