Центризбирком не знает о депутатах-иностранцах в Госдуме

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова 30 июля прокомментировала ситуацию с возможным двойным гражданством некоторых депутатов Госдумы. «Никто из нынешних депутатов Госдумы седьмого созыва на момент регистрации кандидатами в 2016 г. не имел второго гражданства», – заявила Памфилова «Интерфаксу». Она подчеркнула, что дальнейшая проверка наличия или отсутствия второго паспорта не входит в компетенцию Центризбиркома. Ответ председателя ЦИК был дан на следующий день после того, как спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции, а также комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах проверить сведения о возможном втором гражданстве депутатов. Уточнить он потребовал и возможное наличие у парламентариев видов на жительство.