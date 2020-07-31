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Центризбирком не знает о депутатах-иностранцах в Госдуме

На момент выборов в 2016 году таких среди кандидатов не было
Константин Гликин
«Никто из нынешних депутатов Госдумы седьмого созыва на момент регистрации кандидатами в 2016 г. не имел второго гражданства», – заявила Памфилова «Интерфаксу» /Евгений Разумный / Ведомости

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова 30 июля прокомментировала ситуацию с возможным двойным гражданством некоторых депутатов Госдумы. «Никто из нынешних депутатов Госдумы седьмого созыва на момент регистрации кандидатами в 2016 г. не имел второго гражданства», – заявила Памфилова «Интерфаксу». Она подчеркнула, что дальнейшая проверка наличия или отсутствия второго паспорта не входит в компетенцию Центризбиркома. Ответ председателя ЦИК был дан на следующий день после того, как спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции, а также комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах проверить сведения о возможном втором гражданстве депутатов. Уточнить он потребовал и возможное наличие у парламентариев видов на жительство.

«В соответствии с новыми нормами Конституции, а также согласно закону о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы депутатом не может быть гражданин России, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране», – подчеркнул Володин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных