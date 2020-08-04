Назначены новый зампредседателя СКР и замдиректора ФСИН

Назначены новый зампредседателя СКР и замдиректора ФСИНИми стали друг генпрокурора и бывший начальник ГУ МВД по Москве
Бывший начальник ГУ МВД по Москве и начальник оперативного управления МВД Анатолий Якунин назначен заместителем директора ФСИН, указ президента об этом опубликован на официальном портале правовой информации 3 августа. Согласно этому же указу первым заместителем председателя СКР станет Эдуард Кабурнеев, а заместителем председателя – Николай Ущаповский. Кабурнеев весной этого года был назначен на должность зампреда СКР, после того как его предшественник Игорь Краснов стал генпрокурором России. Кабурнеев начинал свою карьеру в органах в районной прокуратуре Москвы, затем ушел в Генпрокуратуру. С 2013 по 2017 г. возглавлял Следственное управление СКР по Республике Дагестан, а после – Главное следственное управление СКР, одно из основных управлений комитета. По словам источника в правоохранительных органах, Кабурнеев близок к генеральному прокурору Краснову и даже рассматривался на должность его заместителя, когда Краснов перешел в Генпрокуратуру.
Ущаповский переходит на новую должность с позиции первого замначальника Главного управления по расследованию особо важных дел СКР. Ущаповский занимался большим количеством резонансных дел, таких как подрыв «Невского экспресса», крушение самолета Sukhoi Superjet 100 в «Шереметьево» и нападение на журналиста Олега Кашина.
Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев допускает, что перестановки в СКР могут в долгосрочной перспективе ослабить позиции главы ведомства Александра Бастрыкина. В то же время он отметил, что сильных кадровых решений в силовых структурах не предвидится: «Это своего рода качели, никто не заинтересован в том, чтобы радикально менять баланс. Но ситуативно усиливаются то одни, то другие». Политолог добавил, что назначены представители нового поколения силовиков, уже решавшие сложные задачи в регионах, – например, как Кабурнеев в Дагестане. Это, по мнению Калачева, позволяет выстраивать систему на дальнюю перспективу.
Якунин начинал работу в силовых органах участковым инспектором, занимал должность заместителя Владимира Колокольцева в то время, когда он возглавлял УМВД по Орловской области. После того как в 2012 г. его бывший начальник ушел с поста главы московской полиции на пост главы МВД, Якунин занял вакантную позицию. На этом посту он проработал до 2016 г., а затем был переведен на пост начальника оперативного управления МВД.
Глава профсоюза полиции Михаил Пашкин в целом позитивно смотрит на перспективы работы Якунина во ФСИН, отмечая его попытки разобраться с коррупцией в силовых структурах столицы и принципиальность. «У нас на сайте профсоюза появилась статья, где говорилось, что сотрудники полиции платят прокуратуре, следствию, экспертам. Якунин тогда провел анонимное анкетирование всего главка, и все данные статьи подтвердились», – говорит Пашкин. По его словам, Якунин планировал провести и повторное анкетирование, но не успел, так как его сняли с должности.
По-другому оценивает работу Якунина во главе московской полиции партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант. Он отмечает, что в период 2012–2016 гг. в работе полиции усилилась «репрессивная составляющая». «Именно в десятые московская полиция стала заметно более агрессивной и менее дружелюбной к людям, права и покой которых она призвана охранять. На первый план выдвинулись так называемые антиэкстремистские подразделения, стоящие на страже прежде всего государства и власти», – отмечает адвокат.