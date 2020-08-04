Назначены новый зампредседателя СКР и замдиректора ФСИН

Бывший начальник ГУ МВД по Москве и начальник оперативного управления МВД Анатолий Якунин назначен заместителем директора ФСИН, указ президента об этом опубликован на официальном портале правовой информации 3 августа. Согласно этому же указу первым заместителем председателя СКР станет Эдуард Кабурнеев, а заместителем председателя – Николай Ущаповский. Кабурнеев весной этого года был назначен на должность зампреда СКР, после того как его предшественник Игорь Краснов стал генпрокурором России. Кабурнеев начинал свою карьеру в органах в районной прокуратуре Москвы, затем ушел в Генпрокуратуру. С 2013 по 2017 г. возглавлял Следственное управление СКР по Республике Дагестан, а после – Главное следственное управление СКР, одно из основных управлений комитета. По словам источника в правоохранительных органах, Кабурнеев близок к генеральному прокурору Краснову и даже рассматривался на должность его заместителя, когда Краснов перешел в Генпрокуратуру.