Западные страны обсуждают, но пока не объявляют санкции против Белоруссии

С 9 августа в Белоруссии продолжаются акции протеста. Люди, недовольные результатами выборов, выходят на несанкционированные митинги, встают в цепи, собираются на предприятиях и перекрывают дороги. 13 августа на таком известном предприятии, как завод «БелАЗ» в Жодине, протестующие работники встретились с администрацией, где выразили неудовольствие объявленными итогами выборов. При этом наиболее жесткие столкновения с ОМОНом уже четвертую ночь происходят в Минске, где против протестующих применяется практически весь спектр полицейских средств – от водометов и слезоточивого газа до светошумовых гранат, в то же время против мирных шествий днем 12–13 августа сила не применялась.