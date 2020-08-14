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Западные страны обсуждают, но пока не объявляют санкции против Белоруссии

Ценность России для Александра Лукашенко возрастает
Глеб Мишутин
Протесты против объявленных итогов выборов президента в Белоруссии не прекращаются /Sergei Gapon / AFP

ЦИК Белоруссии опубликовал предварительные результаты президентских выборов в Минске. Согласно им действующий президент Александр Лукашенко выигрывает в столице с результатом 64,49% голосов. За его главную соперницу, оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, проголосовало 14,92% избирателей. На своем официальном сайте ЦИК опубликовал разбивку результатов по регионам республики. Окончательные цифры должны утвердить на заседании ЦИК, его дата пока неизвестна, закон позволяет сделать это не позднее 19 августа.

С 9 августа в Белоруссии продолжаются акции протеста. Люди, недовольные результатами выборов, выходят на несанкционированные митинги, встают в цепи, собираются на предприятиях и перекрывают дороги. 13 августа на таком известном предприятии, как завод «БелАЗ» в Жодине, протестующие работники встретились с администрацией, где выразили неудовольствие объявленными итогами выборов. При этом наиболее жесткие столкновения с ОМОНом уже четвертую ночь происходят в Минске, где против протестующих применяется практически весь спектр полицейских средств – от водометов и слезоточивого газа до светошумовых гранат, в то же время против мирных шествий днем 12–13 августа сила не применялась.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных