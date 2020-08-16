Александр Лукашенко смягчает, призывает и пугает войной

На митинге, который начался на час позже объявленного времени, перед собравшимися с полуторачасовой речью выступил сам действующий президент страны Лукашенко. Он в очередной раз заявил, что «страну не отдаст», и повел речь о внешней угрозе. «Нам предлагают новое правительство. Его уже создали за рубежом, целых два!» – сказал Лукашенко митингующим. По его словам, Литва, Латвия и Польша наращивают свое военное присутствие у белорусских границ. Глава МИД Литвы это заявление опровергает. Лукашенко призвал собравшихся не идти на поводу у Запада – в противном случае, заявил он, Белоруссия погибнет «как государство, как народ, как нация». Президент также перечислил свои заслуги: по его словам, он навел порядок в стране, победил коррупцию и приструнил олигархов, очистил от бандитов Минск и построил независимое суверенное государство. Если проведут новые выборы, на них, как утверждает Лукашенко, пойдут только «бандиты и урки». К своим сторонникам президент обратился с призывом беречь Беларусь. Выступление Лукашенко было встречено бурными овациями, толпа кричала «За Батьку!» и «Батька – молодец!» По оценке Tut.by, на митинге присутствовало не менее 10 000 человек, МВД оценило число участвовавших в 60 000.