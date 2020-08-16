Александр Лукашенко смягчает, призывает и пугает войной

Александр Лукашенко смягчает, призывает и пугает войнойНо протесты против него становятся все масштабнее
Митинги и контрмитинги
Многотысячные шествия граждан Белоруссии, недовольных результатами президентских выборов, проходили в эти выходные в Минске, Гродно, Витебске, Могилеве и других белорусских городах, достигнув кульминации в воскресенье. Как сообщает оппозиционный телеграм-канал NEXTA Live, подтверждая сказанное видеорядом, протестующие поднимают над некоторыми административными зданиями бело-красно-белые флаги.
При этом еще в четверг милиция перестала применять силу для разгона демонстраций. 14 августа МВД Белоруссии объявило, что «имевшие место акции в большинстве своем носили мирный характер». Однако за пять дней протестов погибло двое демонстрантов, 121 сотрудник милиции, по данным МВД, получил ранения, более 6000 протестующих были задержаны, МВД обещает выпустить их на свободу не позднее понедельника. Те, кого уже освободили, сообщают об избиениях и издевательствах со стороны силовиков. В отношении демонстрантов возбуждено свыше 90 уголовных дел.
На этом фоне власти решили провести днем в воскресенье в Минске митинг в поддержку президента Александра Лукашенко. Его организовала общественная провластная организация «Белая Русь», соответствующее объявление было опубликовано на ее официальной странице в Facebook, участников свозили в Минск из всех регионов.
На митинге, который начался на час позже объявленного времени, перед собравшимися с полуторачасовой речью выступил сам действующий президент страны Лукашенко. Он в очередной раз заявил, что «страну не отдаст», и повел речь о внешней угрозе. «Нам предлагают новое правительство. Его уже создали за рубежом, целых два!» – сказал Лукашенко митингующим. По его словам, Литва, Латвия и Польша наращивают свое военное присутствие у белорусских границ. Глава МИД Литвы это заявление опровергает. Лукашенко призвал собравшихся не идти на поводу у Запада – в противном случае, заявил он, Белоруссия погибнет «как государство, как народ, как нация». Президент также перечислил свои заслуги: по его словам, он навел порядок в стране, победил коррупцию и приструнил олигархов, очистил от бандитов Минск и построил независимое суверенное государство. Если проведут новые выборы, на них, как утверждает Лукашенко, пойдут только «бандиты и урки». К своим сторонникам президент обратился с призывом беречь Беларусь. Выступление Лукашенко было встречено бурными овациями, толпа кричала «За Батьку!» и «Батька – молодец!» По оценке Tut.by, на митинге присутствовало не менее 10 000 человек, МВД оценило число участвовавших в 60 000.
При этом оппозиционный митинг в Минске, начавшийся вскоре после провластного, собрал, по оценке Tut.by, 200 000 человек. Один из его участников (его фамилия известна редакции) сообщил, что это число может быть завышено в 2 раза, но все равно таких массовых митингов он не припомнит.
Собравшиеся пошли затем по главному проспекту Минска. К моменту сдачи этого номера в печать они добрались до площади Независимости, где ранее проходил провластный митинг и где находятся правительственные здания.
От митингов к забастовкам
Объединенный штаб оппозиции объявил, что готов вести с властями переговоры о том, как и когда Лукашенко покинет свой пост. Главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, сейчас находящаяся в Литве, инициировала создание координационного совета для трансфера власти. Акции протеста сопровождаются забастовками на белорусских предприятиях. По данным ТАСС, Tut.by, Meduza и NEXTA Live, бастуют Белорусский автомобильный завод в Жодине, Минский автомобильный завод, Минский механический завод им. Вавилова, Минский электротехнический завод, барановичский «Атлант» и ряд других предприятий. В большинстве случаев администрация заводов опровергает информацию о забастовках, на предприятиях проходят встречи работников с руководством. Сообщения о забастовках также не подтверждают Белорусская железная дорога и БелАЭС.
Собирается бастовать и техперсонал Белтелерадиокомпании, сообщает «РИА Новости». В самой компании заявляют, что забастовка не скажется на вещании.
Власть слабеет
По мнению Андрея Скрибы из Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, митинг в поддержку Лукашенко не увенчался успехом. «Это определенно не та толпа и не та активность толпы, которую имеет смысл задействовать для выражения поддержки», – считает он. Скриба замечает, что, несмотря на все усилия по организации провластного митинга, «картинка» все равно не впечатляет, хотя сам факт митинга доказывает, что Лукашенко пользуется поддержкой части населения. Эксперт также убежден, что идеологическая машина оказалась неспособной мобилизовать электорат Лукашенко, пассивный по своей сути, и сомневается, что возможность мобилизации вообще была. «Единственное, что на данный момент они могут предъявить, – что такие люди [сторонники Лукашенко] есть», – отмечает Скриба.
Также он считает, что в дальнейшем власть не будет организовывать митинги в свою поддержку, так как на них придет меньшее количество людей. При этом протестное движение, по мнению эксперта, показывает свою массовость, в то время как даже на провластном митинге во время «свободного микрофона» сторонники Лукашенко признавали, что в стране существуют проблемы, в том числе заявляли, что результаты выборов были сфальсифицированы. По словам Скрибы, уровень насилия на акциях протеста снизился с обеих сторон: в среде оппозиционеров на задний план отошли провокаторы, понявшие, что население и так испытывает недовольство и не нуждается в их «помощи». Со стороны же властей дана команда действовать только против откровенных агрессоров, а не «брать всех».
Отдельная серьезная проблема – забастовки на заводах. Они сильно ударят по белорусской экономике, особенно если на бастующих предприятиях нет складов нераспроданной готовой продукции. Одновременно под удар попадут и сами бастующие. При этом, отмечает Скриба, белорусы в условиях кризиса продемонстрировали готовность помогать друг другу – в том числе находить новые вакансии для граждан, не желающих или не способных работать на госпредприятиях.
Доцент факультета мировой экономики и политики Андрей Суздальцев считает, что забастовки на белорусских заводах представляют для Лукашенко лишь «относительную» опасность в плане экономики, но огромную опасность в социальном плане, повышая уровень нестабильности. Также он убежден, что больше митингов в поддержку власти не будет. «50 000 [сторонников Лукашенко] со всей Белоруссии свозили автобусами и поездами, а полмиллиона [протестующих] уже в центре Минска. Каждый четвертый житель столицы на улице против Лукашенко. Не спасет», – резюмирует Суздальцев.