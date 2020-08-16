Минобороны изобрело служебную тайну

При этом кроме гостайны к служебной тайне нельзя отнести сведения, в отношении которых Россия взяла международные обязательства по их открытому обмену. Кроме того, речь идет о сведениях о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан; сведениях о нарушениях прав и свобод человека и гражданина; сведениях о нарушении законности должностными лицами; информации, затрагивающей права и обязанности человека; информации о правовом положении органов власти; о состоянии окружающей среды и «иной» информации, определенной федеральными законами. Перечень такой информации составит Минобороны вместе с командованиями родов войск и другими воинскими формированиями. Военнослужащие, другие служащие Минобороны и гражданские лица из числа тех, кому была доверена эта тайна, будут нести за распространение такой информации дисциплинарную и административную ответственность, для чего в Дисциплинарный устав и Кодекс об административных правонарушениях будут внесены поправки.