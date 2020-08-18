Москвичи стали хуже относиться к Сергею Собянину, следует из данных «Левада-центра»

Но при этом мэрия не смогла обеспечить полноценный, не имитационный диалог с москвичами в период карантина, была алогична в обосновании ограничений личных прав и свобод москвичей и неохотно признавала свои ошибки вроде «Социального мониторинга». Ускоренный выход из карантина в Москве тоже не соответствовал масштабу угроз, который раньше в общественное сознание продвигала сама же мэрия, добавляет Пожалов: «Это только укрепило мнение москвичей в том, что пропускной режим и жесткий карантин были не совсем обоснованными». На фоне карантина обострилось ощущение проблемы с мигрантами и уровнем доходов, также для властей тревожным звонком является рост значимости экологической проблематики, говорит Пожалов: «Это как раз производная от интенсивной градостроительной политики в период между выборами и тот фактор недовольства, который проявит себя на выборах в Госдуму по округам в 2021 г.».