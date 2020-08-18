Москвичи стали хуже относиться к Сергею Собянину, следует из данных «Левада-центра»Это связано с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса
Почти половина москвичей относится к мэру Сергею Собянину позитивно, однако впервые в отношении его зафиксировано серьезное снижение положительных оценок и двукратное увеличение негативных оценок. Это следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости». Так, 45% москвичей относятся к мэру Москвы положительно. Однако у 24% отношение отрицательное, что является наибольшим показателем за все время измерений с 2011 г. Еще год назад у Собянина была максимальная поддержка москвичей – 57% к нему относились положительно, негативное отношение было лишь у 12%. Минимальный уровень поддержки у Собянина был в 2012 г. – 27%, с тех пор рейтинг Собянина в Москве рос почти каждый год.
Среди основных проблем города москвичи называют большое число приезжих и мигрантов (30%), пробки и загруженность дорог (27%), рост цен и падение уровня жизни (24%), плохую экологию (17%) и проблемы здравоохранения (13%). К работам по благоустройству города 69% москвичей относятся скорее положительно, лишь 28% – отрицательно. Введение пропускного режима на время карантина в Москве одобрили 54%, а 44% – нет. А вот остановку большинства предприятий 55% москвичей не одобрили и лишь 39% оценили положительно. Пресс-секретарь мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова не ответила на запрос «Ведомостей».
Хорошее отношение к мэру наиболее характерно для москвичей старших возрастов, материально обеспеченных и для тех, кто не пользуется интернетом, говорит замдиректора «Левада-центра» Денис Волков: «Более критично к нему настроены молодые москвичи, активные пользователи интернета и малообеспеченные». Изменение общественного мнения москвичей в отношении мэра можно объяснить несколькими факторами, которые накладываются друг на друга, говорит социолог: «Происходит нормализация настроений после пиковых показателей поддержки Собянина в период выборов и сразу после них, растет недовольство москвичей ограничениями во время карантина, нарастает обеспокоенность экономическими проблемами». В отношении Мосгордумы впервые за несколько лет наблюдений начало преобладать отрицательное отношение, что можно объяснить скандальными выборами в прошлом году и коррупционными скандалами вокруг ее руководства, добавляет Волков. Сейчас плохой работу депутатов называют 36% (год назад – 27%), хорошо, как и в прошлом году, оценивают лишь 14%.
Среди городских проблем на первое место вышли жалобы на мигрантов в городе, как это было и в 2013 г., что можно объяснить ростом раздражения и ухудшением уровня жизни – «когда свое недовольство ситуацией люди переносят на приезжих», говорит Волков. По-прежнему много жалоб на пробки и загруженность дорог, на третью позицию вышел рост цен, что говорит о заметном росте обеспокоенности этой проблемой, считает социолог.
Что касается федеральных властей, то к деятельности президента позитивное отношение у 46% москвичей, а негативное – у 18%. Электоральный рейтинг «Единой России» в столице 24%, ЛДПР – 14%, причем у этой партии рост за год на 6 п. п., у КПРФ – 10%. К федеральной власти москвичи скорее лояльны, но продолжается медленное ослабление поддержки президента и других представителей власти, говорит Волков: «Экономические проблемы, карантин, ударивший по многим жителям столицы, неуверенность в будущем ожидаемо сказались на рейтингах исполнительной власти. Политики и партии, которые, по мнению респондентов, оппонируют власти, укрепили позиции за год».
По сравнению с другими властными институтами у Собянина наиболее выражен прирост отрицательных оценок с момента прошлого опроса, хотя уровень одобрения его работы остается достаточно высоким, говорит политолог Александр Пожалов: «Скорее всего, это связано с публичными действиями городских властей в период пандемии и карантинных ограничений. С одной стороны, мэрия демонстрировала высокую скорость принятия решений в экстраординарной ситуации и особое внимание к проблемной для москвичей после нескольких лет «оптимизации» в сфере здравоохранения. Например, вопросы медицины всегда входили в топ-3 городских проблем, теперь их острота снизилась.
Но при этом мэрия не смогла обеспечить полноценный, не имитационный диалог с москвичами в период карантина, была алогична в обосновании ограничений личных прав и свобод москвичей и неохотно признавала свои ошибки вроде «Социального мониторинга». Ускоренный выход из карантина в Москве тоже не соответствовал масштабу угроз, который раньше в общественное сознание продвигала сама же мэрия, добавляет Пожалов: «Это только укрепило мнение москвичей в том, что пропускной режим и жесткий карантин были не совсем обоснованными». На фоне карантина обострилось ощущение проблемы с мигрантами и уровнем доходов, также для властей тревожным звонком является рост значимости экологической проблематики, говорит Пожалов: «Это как раз производная от интенсивной градостроительной политики в период между выборами и тот фактор недовольства, который проявит себя на выборах в Госдуму по округам в 2021 г.».