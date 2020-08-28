Врио губернаторов идут на выборы с более высокими рейтингами, чем действующие главы

Врио губернаторов идут на выборы с более высокими рейтингами, чем действующие главыУ давно работающих губернаторов есть не только рейтинг, но и антирейтинг, объясняет эксперт
Рейтинги восьми губернаторов, которые идут на выборы, находятся в диапазоне от 53 до 69%, следует из данных ФОМа и ВЦИОМа, которые обнародовали в четверг на круглом столе в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО). Самый низкий рейтинг оказался у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который идет на переизбрание.
За него готовы проголосовать 46% от всех избирателей в регионе, 53% – от тех, кто планирует принять участие в выборах, электоральный же потенциал, т. е. сколько в принципе допускают для себя голосование за Белозерцева, – 66%. Весной его электоральный рейтинг был выше: 47% – от всех избирателей, 56% – от тех, кто примет участие в выборах, и 64% – электоральный потенциал. Еще у одного действующего губернатора – главы Тамбовской области Александра Никитина с весны один из показателей повысился, другой снизился: рейтинг от всех избирателей подрос с 46,5 до 47,4%, рейтинг от тех, кто планирует участвовать в выборах, снизился с 57 до 55%, а вот электоральный потенциал подрос – с 62 до 67%.
Самый высокий рейтинг – у врио главы Калужской области Владислава Шапши: 61% – от всех избирателей, 69% – от активных избирателей, 81% – электоральный потенциал. Весной его рейтинги были 40% – от всех избирателей, 49% – от активных, 61% – электоральный потенциал. Больше всего рейтинг вырос у врио Коми Владимира Уйбы: от всех избирателей – с 31 до 57%, от активных – с 34 до 63%, электоральный потенциал – с 66 до 79%. У врио губернаторов Иркутской, Архангельской областей, ЕАО и Пермского края – выборы в этих регионах считаются сложными – рейтинги с весны также подросли. Их рейтинг от числа тех, кто планирует участвовать в выборах, вырос с 43–46% до 58–62%.