Врио губернаторов идут на выборы с более высокими рейтингами, чем действующие главы

За него готовы проголосовать 46% от всех избирателей в регионе, 53% – от тех, кто планирует принять участие в выборах, электоральный же потенциал, т. е. сколько в принципе допускают для себя голосование за Белозерцева, – 66%. Весной его электоральный рейтинг был выше: 47% – от всех избирателей, 56% – от тех, кто примет участие в выборах, и 64% – электоральный потенциал. Еще у одного действующего губернатора – главы Тамбовской области Александра Никитина с весны один из показателей повысился, другой снизился: рейтинг от всех избирателей подрос с 46,5 до 47,4%, рейтинг от тех, кто планирует участвовать в выборах, снизился с 57 до 55%, а вот электоральный потенциал подрос – с 62 до 67%.