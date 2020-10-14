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Брюссель пригрозил России санкциями

Эксперты полагают, что Москва не разорвет контакты с Евросоюзом полностью
Глеб Мишутин Светлана Бочарова
Сергей Лавров по-новому взглянул на отношения России и Евросоюза /Евгений Разумный / Ведомости

14 октября Комитет постоянных представителей Евросоюза (ЕС) согласовал новые санкции против России за предполагаемое отравление Алексея Навального в Томске. Решение о санкциях было принято 12 октября на совещании министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

По данным DPA, в санкционный список людей, якобы причастных к отравлению Навального, попали шесть человек и одна организация. По данным The New York Times, в список могут попасть директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и руководитель управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Им на год запретят въезд в ЕС, а их финансовые активы будут заморожены при обнаружении. Согласование санкций пока прошло только на рабочем уровне, решение будет принято на саммите глав государств ЕС, говорит дипломатический источник «Ведомостей», отмечая, что решения нет.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал вчера дать «зеркальный ответ» на санкции ЕС, если они будут приняты. Министр отметил, что Германия, где лечится Навальный, не делится информацией с Москвой, утверждая, что на это не согласен оппозиционный политик. «Нестыковок миллион, и мы будем настаивать на том, чтобы наши германские коллеги уважили свои международно-правовые обязательства, вытекающие из конвенции о [взаимной] правовой помощи [по уголовным делам] 1959 г. и ее протоколов», – отметил Лавров.

Старая новая риторика

13 октября на презентации доклада «Утопия многообразного мира: как продолжается история» международного клуба «Валдай» Лавров говорил, что Москва будет вынуждена приостановить контакты с ЕС, если западные политики не будут строить отношения с Россией на основе взаимоуважения. «Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться, тем более что [председатель Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается», – передает слова Лаврова ТАСС. В этой ситуации Россия «хочет понять, можно ли иметь какой-то бизнес с ЕС», отмечает министр.

Ранее по теме: NYT назвала возможных фигурантов санкционного списка ЕС по Навальному

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет продолжать конструктивный диалог с Западом, но пока не встречает понимания в Брюсселе. О речи Лаврова пресс-секретарь президента заявил, что она не нуждается в комментариях, поскольку МИД проводит политику президента. Предполагаемый санкционный список ЕС Песков не комментировал.

«Москву раздражает сам тон, которым Евросоюз с нами говорит, – менторский, назидательный», – полагает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. При этом пока что сохраняются и дипломатические отношения, и диалог на уровне бизнеса, замечает он.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов не помнит, чтобы МИД делал заявления подобного рода: «Россия всегда подчеркивала, что готова [к диалогу]. Поэтому действительно это первый раз [сделано такое заявление], т. е. это прецедентная вещь». В то же время, судя по словам Лаврова, речь не идет о бойкоте Европы: «Речь шла о европейских институтах, с которыми действительно стало не о чем разговаривать».

Говоря о возможном развитии событий, эксперт отметил, что слова Лаврова «скорее констатация уже свершившегося, чем желание перевернуть доску»: «Содержательный разговор РФ с европейскими сообществами давно прекратился, ибо вся та модель, которая закладывалась в наши отношения больше 25 лет назад, исчерпала себя». Модель отношений между Россией и ЕС предусматривала стратегическое партнерство с элементами некой интеграции, напоминает Лукьянов: «И, как ни странно, концептуально основы не менялись. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве так и действует. Парадокс заключался в том, что все изменилось, содержание изменилось, повестка сначала изменилась, потом исчезла во многом, а рамка оставалась». Новый виток высказываний Лаврова можно понять так, что «мы переворачиваем эту страницу».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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