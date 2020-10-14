Брюссель пригрозил России санкциями

13 октября на презентации доклада «Утопия многообразного мира: как продолжается история» международного клуба «Валдай» Лавров говорил, что Москва будет вынуждена приостановить контакты с ЕС, если западные политики не будут строить отношения с Россией на основе взаимоуважения. «Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться, тем более что [председатель Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается», – передает слова Лаврова ТАСС. В этой ситуации Россия «хочет понять, можно ли иметь какой-то бизнес с ЕС», отмечает министр.