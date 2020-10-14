NYT назвала возможных фигурантов санкционного списка ЕС по Навальному
Евросоюз (ЕС) введет адресные санкции против шести высокопоставленных российских чиновников в связи с возможным отравлением основателя ФБК Алексея Навального, сообщает New York Times. По информации издания, ограничительные меры будут распространены в том числе на директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина.
«Остальные — Алексей Криворучко и Павел Попов, два заместителя министра обороны, и Сергей Меняйло, полпред Путина в Сибирском федеральном округе», — пишет NYT.
Кроме того, под санкции может попасть Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Издание со ссылкой на западные спецслужбы сообщает, что именно там якобы было разработано нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым якобы отравили Навального.
Ранее специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что обнаружили в анализах Навального следы вещества, которое по своей по структуре схоже с «Новичком», однако не входит в конвенцию о запрещении химического оружия. До этого Германия, Швеция и Франция со ссылкой на своих специалистов заявили, что Навального отравили «Новичком». Теперь страны ЕС намерены ввести адресные антироссийские санкции в связи с произошедшим, 12 октября они подтвердили свое решение.
В России факт отравления Навального не подтверждают. Врачи Омской больницы, куда оппозиционера доставили сразу после того, как 20 августа он потерял сознание в самолете, летевшем из Томска в Москву, не обнаружили в его анализах следы отравляющего вещества.
Навальный пробыл в коме с 20 августа по 7 сентября. 23 сентября его выписали из стационара берлинской клиники «Шарите», куда его доставили 22 августа. Сегодня он рассказал, что стоимость его лечения составила €49 900.