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NYT назвала возможных фигурантов санкционного списка ЕС по Навальному

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Евросоюз (ЕС) введет адресные санкции против шести высокопоставленных российских чиновников в связи с возможным отравлением основателя ФБК Алексея Навального, сообщает New York Times. По информации издания, ограничительные меры будут распространены в том числе на директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина.

«Остальные — Алексей Криворучко и Павел Попов, два заместителя министра обороны, и Сергей Меняйло, полпред Путина в Сибирском федеральном округе», — пишет NYT.

Кроме того, под санкции может попасть Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Издание со ссылкой на западные спецслужбы сообщает, что именно там якобы было разработано нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым якобы отравили Навального.

Ранее специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что обнаружили в анализах Навального следы вещества, которое по своей по структуре схоже с «Новичком», однако не входит в конвенцию о запрещении химического оружия. До этого Германия, Швеция и Франция со ссылкой на своих специалистов заявили, что Навального отравили «Новичком». Теперь страны ЕС намерены ввести адресные антироссийские санкции в связи с произошедшим, 12 октября они подтвердили свое решение.

В России факт отравления Навального не подтверждают. Врачи Омской больницы, куда оппозиционера доставили сразу после того, как 20 августа он потерял сознание в самолете, летевшем из Томска в Москву, не обнаружили в его анализах следы отравляющего вещества.

Навальный пробыл в коме с 20 августа по 7 сентября. 23 сентября его выписали из стационара берлинской клиники «Шарите», куда его доставили 22 августа. Сегодня он рассказал, что стоимость его лечения составила €49 900.

Ранее по теме: Лавров заявил о зеркальном ответе России на действия ЕС по делу Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных