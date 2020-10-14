NYT назвала возможных фигурантов санкционного списка ЕС по Навальному

Ранее специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что обнаружили в анализах Навального следы вещества, которое по своей по структуре схоже с «Новичком», однако не входит в конвенцию о запрещении химического оружия. До этого Германия, Швеция и Франция со ссылкой на своих специалистов заявили, что Навального отравили «Новичком». Теперь страны ЕС намерены ввести адресные антироссийские санкции в связи с произошедшим, 12 октября они подтвердили свое решение.