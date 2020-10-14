Верховный суд тренируется быть гуманным

Верховный суд тренируется быть гуманнымГосдуме предлагают снизить число преступлений, превратив их в проступки
Пленум ВС подготовил к внесению в Госдуму законопроект об «уголовном проступке». По задумке ВС, если речь идет о проступке, нарушитель обойдется административным наказанием, однако не избежит уголовного, если оступится повторно. К проступку (ст. 15.1 Уголовного кодекса) ВС предложил отнести 112 составов преступлений, в том числе нетяжкие преступления в сфере экономической деятельности.
На пленуме ВС его председатель Вячеслав Лебедев заявил, что в 2019 г. по составам, которые предлагается отнести к проступку, осудили 68 100 лиц, а 35 600 (52%) – совершивших преступление впервые. «Единственное отличие уголовных наказаний за эти преступления от административных – судимость, в связи с которой на осужденных возлагаются порядка 80 ограничений, в том числе в выборе профессиональной деятельности, в избирательной, гражданско-правовой и иных сферах», – заявил Лебедев. Он добавил, что уголовная ответственность за преступления, не связанные с лишением свободы и совершенные впервые, не соответствует принципам гуманизма.
Это не первая попытка Верховного суда ввести в УК понятие «уголовный проступок». Схожий проект был внесен в Госдуму в декабре 2018 г. и до сих пор не дошел до стадии первого чтения. Из отзыва правительства за подписью главы аппарата Белого дома Константина Чуйченко (сейчас – министр юстиции) следовало, что правительство не поддерживает инициативу ВС, поскольку она может не учитывать интересы потерпевших и может повлечь дополнительные расходы на сотрудников уголовно-исполнительной системы. Вчера в Минюсте «Ведомостям» заявили, что законопроект является актуальным и заслуживает внимания, однако «отдельные положения законопроекта требуют дополнительной проработки – в частности, отнесение к уголовным проступкам преступлений средней тяжести, преступлений против военной службы».
Зампред комитета Госдумы по законодательству единоросс Рафаэль Марданшин считает введение понятия «уголовный проступок» правильной мерой, поскольку «хозяйственные споры, которые не разрешаются, порой завершаются уголовным преследованием». Если поправки ВС будут приняты, то будет меньше случаев, когда уголовные дела станут использоваться при решении бизнес-интересов.
«Идея сокращения тюремного населения и количества уголовно наказуемых деяний, влекущих судимость, безусловно, заслуживает поддержки», – говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант. Однако в проекте закона заложены «оценочные категории в качестве обязательных условий перевода деяния в категорию уголовного проступка» – в частности, отсутствие тяжких последствий, организованной группы, говорит он.
Клювгант считает, что «произвольное манипулирование правоохранителями этими условиями может стать серой зоной, в которой будут возможны как искусственная криминализация, так и искусственная декриминализация деяний». Адвокат Яков Гаджиев из «Юков и партнеры» отмечает, что и сейчас обвиняемые могут выходить из уголовного процесса без судимости, но уже на стадии следствия данные человека вносятся в базу и затем остаются там навсегда.