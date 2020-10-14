Верховный суд тренируется быть гуманным

Это не первая попытка Верховного суда ввести в УК понятие «уголовный проступок». Схожий проект был внесен в Госдуму в декабре 2018 г. и до сих пор не дошел до стадии первого чтения. Из отзыва правительства за подписью главы аппарата Белого дома Константина Чуйченко (сейчас – министр юстиции) следовало, что правительство не поддерживает инициативу ВС, поскольку она может не учитывать интересы потерпевших и может повлечь дополнительные расходы на сотрудников уголовно-исполнительной системы. Вчера в Минюсте «Ведомостям» заявили, что законопроект является актуальным и заслуживает внимания, однако «отдельные положения законопроекта требуют дополнительной проработки – в частности, отнесение к уголовным проступкам преступлений средней тяжести, преступлений против военной службы».