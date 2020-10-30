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Экс-командир «Беркута» в Севастополе Сергей Колбин стал сенатором

Он рассказывал о вкладе в референдум о присоединении Крыма к России
Константин Гликин
C 2004 по 2016 г. Колбин занимал пост командира ОМОН «Беркут» Севастополя /Законодательное Собрание города Севастополя

Депутаты законодательного собрания Севастополя на заседании в четверг практически единогласно (20 из 23) проголосовали за наделение полномочиями члена Совета Федерации депутата Сергея Колбина. Он был избран в 2019 г., а до этого служил в силовых структурах Севастополя. Так, с 2004 по 2016 г. он занимал пост командира ОМОН «Беркут» Севастополя. По словам Колбина, его части противостояли участникам майдана в Киеве, а после этого помогали при организации референдума в марте 2014 г. о присоединении Крыма к России.

«Наше спецподразделение с честью и достоинством выполнило поставленные перед ним задачи. Что позволило впоследствии принять участие в событиях Крымской весны, оперативно обеспечив проведение референдума в Республике Крым, Севастополе и сохранив мир на многострадальном Крымском полуострове», – говорил Колбин. В 2016 г. он стал начальником севастопольского управления Росгвардии.

Ранее сенатором от законодательной власти Севастополя была Екатерина Алтабаева, которая считается сторонницей бывшего народного мэра Севастополя Алексея Чалого. С октября ее делегировал в Совет Федерации новый губернатор, экс-глава исполкома ОНФ Михаил Развожаев (он был назначен врио в июле 2019 г. и избран в 2020 г.).

Депутат заксобрания от ЛДПР Илья Журавлев заявил, что его фракция поддержала Колбина, «дав ему серьезный аванс». «Мы считаем, что он защитит интересы севастопольцев и будет решать вопросы наших горожан», – заявил политик. Он добавил, что «если эти авансы не реализуются, то фракция будет ставить обратный вопрос». «Несмотря на то что Сергей Колбин избран сенатором от законодательной ветви власти, можно говорить, что он будет продвигать курс губернатора», – сказал председатель Центра политического просвещения политолог Иван Мезюхо.

В Севастополе, по мнению политолога, сформировалась команда действующего губернатора Развожаева: «Не стоит сравнивать нынешнюю политическую ситуацию с расстановкой сил при предыдущем губернаторе Владимире Овсянникове (которому противостояла команда Чалого. – «Ведомости»)». Задачу прекращения «войны всех со всеми», говорит эксперт, поставил перед ним федеральный центр перед назначением в 2019 г. и это проявляется в кадровой политике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных