Экс-командир «Беркута» в Севастополе Сергей Колбин стал сенатором

Экс-командир «Беркута» в Севастополе Сергей Колбин стал сенаторомОн рассказывал о вкладе в референдум о присоединении Крыма к России
Депутаты законодательного собрания Севастополя на заседании в четверг практически единогласно (20 из 23) проголосовали за наделение полномочиями члена Совета Федерации депутата Сергея Колбина. Он был избран в 2019 г., а до этого служил в силовых структурах Севастополя. Так, с 2004 по 2016 г. он занимал пост командира ОМОН «Беркут» Севастополя. По словам Колбина, его части противостояли участникам майдана в Киеве, а после этого помогали при организации референдума в марте 2014 г. о присоединении Крыма к России.
«Наше спецподразделение с честью и достоинством выполнило поставленные перед ним задачи. Что позволило впоследствии принять участие в событиях Крымской весны, оперативно обеспечив проведение референдума в Республике Крым, Севастополе и сохранив мир на многострадальном Крымском полуострове», – говорил Колбин. В 2016 г. он стал начальником севастопольского управления Росгвардии.
Ранее сенатором от законодательной власти Севастополя была Екатерина Алтабаева, которая считается сторонницей бывшего народного мэра Севастополя Алексея Чалого. С октября ее делегировал в Совет Федерации новый губернатор, экс-глава исполкома ОНФ Михаил Развожаев (он был назначен врио в июле 2019 г. и избран в 2020 г.).
Депутат заксобрания от ЛДПР Илья Журавлев заявил, что его фракция поддержала Колбина, «дав ему серьезный аванс». «Мы считаем, что он защитит интересы севастопольцев и будет решать вопросы наших горожан», – заявил политик. Он добавил, что «если эти авансы не реализуются, то фракция будет ставить обратный вопрос». «Несмотря на то что Сергей Колбин избран сенатором от законодательной ветви власти, можно говорить, что он будет продвигать курс губернатора», – сказал председатель Центра политического просвещения политолог Иван Мезюхо.
В Севастополе, по мнению политолога, сформировалась команда действующего губернатора Развожаева: «Не стоит сравнивать нынешнюю политическую ситуацию с расстановкой сил при предыдущем губернаторе Владимире Овсянникове (которому противостояла команда Чалого. – «Ведомости»)». Задачу прекращения «войны всех со всеми», говорит эксперт, поставил перед ним федеральный центр перед назначением в 2019 г. и это проявляется в кадровой политике.