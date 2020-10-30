Экс-командир «Беркута» в Севастополе Сергей Колбин стал сенатором

Депутаты законодательного собрания Севастополя на заседании в четверг практически единогласно (20 из 23) проголосовали за наделение полномочиями члена Совета Федерации депутата Сергея Колбина. Он был избран в 2019 г., а до этого служил в силовых структурах Севастополя. Так, с 2004 по 2016 г. он занимал пост командира ОМОН «Беркут» Севастополя. По словам Колбина, его части противостояли участникам майдана в Киеве, а после этого помогали при организации референдума в марте 2014 г. о присоединении Крыма к России.