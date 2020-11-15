Закон Тувы требует не использовать наименование региона без разрешения в названиях СМИ

Профессор НИУ ВШЭ Михаил Федотов говорит, что не знает о случаях введения таких норм на уровне субъектов Федерации, но, по его мнению, они «нуждаются в тщательном анализе с точки зрений гражданского законодательства, потому что оно относится к сфере исключительной компетенции Федерации и здесь региональный законодатель вводить нормы не вправе». Федотов отметил, что попытки ограничить использование название региона в медиа могут оказаться пустыми хлопотами – «обходить такие законы очень легко». «Чего стоит закон, если его так легко обойти?» – добавил он.