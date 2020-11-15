Закон Тувы требует не использовать наименование региона без разрешения в названиях СМИ

Закон Тувы требует не использовать наименование региона без разрешения в названиях СМИПодрывающие имидж республики медиаресурсы его не получат
Власти Республики Тыва приступают к реализации закона о запрете на несогласованное использование официальных названий региона в названиях средств массовой информации и пабликов в соцсетях. Официальными названиями республики являются и Тыва, и Тува. Сбор заявок на использование этих слов завершится 9 декабря. Закон, который обязывает любые паблики, СМИ и порталы согласовывать свои названия при упоминании в них наименования республики, был принят в мае 2020 г.
Согласно статье 2 этого закона, названного «Об использовании официальных наименований Республики Тыва», эти официальные наименования запрещено употреблять в названиях сайтов, страниц сайтов, сервисов обмена мгновенными сообщениями в интернете без согласования с уполномоченным правительством Республики Тыва органом. За нарушение закона гражданам положен штраф от 4000 до 5000 руб., юридическим лицам – от 40 000 до 50 000 руб.
Минюст Тувы разъяснил, что на решения комиссии, которая будет согласовывать названия, будет влиять контент ресурса: если публикуемые сообщения представляют Туву в неблаговидном свете, то название должно быть изменено. Одному из популярных местных пабликов в сети «В контакте» пришлось сменить свое название «Тыва новости» на «Родина Шойгу».
«Правительство очень активно старается, чтобы все проекты в плане социально-экономического развития реализовались в полном объеме. Для этого необходимо, чтобы была прямая связь с населением. Чтобы население давало свои мнения, предложения по реализации проектов. Здесь самое важное, чтобы связь была через официальные источники – определенные ответственные структуры, которые занимаются приемом предложений от населения», – говорит депутат Госдумы от региона Мерген Ооржак («Единая Россия»).
Министр юстиции республики Буян Ховалыг отметил, что в регионе уже с 2008 г. необходимо согласовывать использование названия региона в наименовании продуктов и названиях юрлиц. Поэтому, по его словам, такая практика не нова. «К сожалению, у нас часть групп с названием Тувы порочит честь и достоинство нашей республики, 99% постов только о плохом», – отмечает он и добавляет, что также много постов с использованием ненормативной лексики.
Профессор НИУ ВШЭ Михаил Федотов говорит, что не знает о случаях введения таких норм на уровне субъектов Федерации, но, по его мнению, они «нуждаются в тщательном анализе с точки зрений гражданского законодательства, потому что оно относится к сфере исключительной компетенции Федерации и здесь региональный законодатель вводить нормы не вправе». Федотов отметил, что попытки ограничить использование название региона в медиа могут оказаться пустыми хлопотами – «обходить такие законы очень легко». «Чего стоит закон, если его так легко обойти?» – добавил он.
«Что касается использования в названиях организаций наименований субъектов Федерации, то вот с этим надо тщательнее разбираться с точки зрения нашего Гражданского кодекса», – говорит Федотов.