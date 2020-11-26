Михаил Дегтярев погасил бунт депутатов ЛДПР против самого себя

О том, что группа из 17 депутатов останется в ЛДПР, спикер гордумы Хабаровска Михаил Сидоров заявил 24 ноября. 23 ноября Сидоров говорил, что он и 16 его коллег подали заявления о выходе из партии, так как разошлись во взглядах с региональным отделением партии и хотят подчиняться не местным партийцам, а своим избирателям. Конфликту в ЛДПР предшествовала смена власти в регионе. Избранный в 2018 г. губернатором депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал был арестован в июле 2020 г., а врио главы региона стал его однопартиец, варяг Михаил Дегтярев. В августе 2020 г. Дегтярев стал также координатором ЛДПР в Хабаровском крае вместо соратника Фургала Захара Синяговского.