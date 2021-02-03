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Сенатор Николай Федоров может уйти из Совета Федерации

Ему предлагают должность ректора одного из федеральных вузов
Елена Мухаметшина
Федоров – политик первой волны демократов начала 1990-х гг. /Максим Стулов / Ведомости

Сенатор от Чувашии Николай Федоров может покинуть Совет Федерации. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседник в «Единой России», человек, близкий к руководству Совфеда, и еще один человек в верхней палате. Вместо него в Совет Федерации может перейти депутат Госдумы от «Единой России» Алена Аршинова, говорят двое собеседников.

По словам собеседника в партии, Федоров может уже весной уйти из Совета Федерации и возглавить крупный федеральный вуз. По его словам, причина ухода в том, что он перестал быть первым зампредседателя Совета Федерации, и в том, что поступило хорошее предложение о другой работе.

В свою очередь собеседник в Совете Федерации говорит, что Федоров, скорее всего, уйдет в сентябре после выборов в Госдуму, и подтверждает, что вместо него сенатором станет Аршинова, в случае если она не изберется в Госдуму.

По его словам, Федорову предложили стать ректором Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), однако он пока думает над этим предложением: «У него действительно есть интерес к университетам. Однако он не хочет уезжать из Москвы. И пока решение не принял. Не исключено, что он в принципе уйдет из власти». Также сенатору предлагали пост полпреда президента в Южном федеральном округе вместо Владимира Устинова, однако он отказался, говорит собеседник. Он напомнил, что разговоры об уходе Федорова пошли еще весной прошлого года, однако осенью именно Федорова новый губернатор республики Олег Николаев направил в Совет Федерации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных