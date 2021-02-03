Сенатор Николай Федоров может уйти из Совета Федерации

По его словам, Федорову предложили стать ректором Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), однако он пока думает над этим предложением: «У него действительно есть интерес к университетам. Однако он не хочет уезжать из Москвы. И пока решение не принял. Не исключено, что он в принципе уйдет из власти». Также сенатору предлагали пост полпреда президента в Южном федеральном округе вместо Владимира Устинова, однако он отказался, говорит собеседник. Он напомнил, что разговоры об уходе Федорова пошли еще весной прошлого года, однако осенью именно Федорова новый губернатор республики Олег Николаев направил в Совет Федерации.