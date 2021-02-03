Сенатор Николай Федоров может уйти из Совета Федерации

Сенатор Николай Федоров может уйти из Совета ФедерацииЕму предлагают должность ректора одного из федеральных вузов
Сенатор от Чувашии Николай Федоров может покинуть Совет Федерации. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседник в «Единой России», человек, близкий к руководству Совфеда, и еще один человек в верхней палате. Вместо него в Совет Федерации может перейти депутат Госдумы от «Единой России» Алена Аршинова, говорят двое собеседников.
По словам собеседника в партии, Федоров может уже весной уйти из Совета Федерации и возглавить крупный федеральный вуз. По его словам, причина ухода в том, что он перестал быть первым зампредседателя Совета Федерации, и в том, что поступило хорошее предложение о другой работе.
В свою очередь собеседник в Совете Федерации говорит, что Федоров, скорее всего, уйдет в сентябре после выборов в Госдуму, и подтверждает, что вместо него сенатором станет Аршинова, в случае если она не изберется в Госдуму.
По его словам, Федорову предложили стать ректором Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), однако он пока думает над этим предложением: «У него действительно есть интерес к университетам. Однако он не хочет уезжать из Москвы. И пока решение не принял. Не исключено, что он в принципе уйдет из власти». Также сенатору предлагали пост полпреда президента в Южном федеральном округе вместо Владимира Устинова, однако он отказался, говорит собеседник. Он напомнил, что разговоры об уходе Федорова пошли еще весной прошлого года, однако осенью именно Федорова новый губернатор республики Олег Николаев направил в Совет Федерации.